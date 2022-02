Desde Santa Fe

El lunes, el Concejo Municipal de Santa Fe le pedirá explicaciones al concejal y cantante de cumbias José José Piedrabuena que animó su show en el casamiento que terminó con el triple crimen de Ibarlucea, en medio de una trama asociada al narcotráfico. Piedrabuena ya ensayó algunas excusas al estilo de “me contratan, canto, termino y me voy”, que no convencieron a sus colegas que tienen la potestad no sólo de interpelarlo, sino también de separarlo del cuerpo. Con el correr de los días, por el revuelo político que generó su participación en la boda, Piedrabuena se dio cuenta que es funcionario público las 24 horas del día y que ese rol no se puede disociar de su actividad profesional.

Ayer, el representante artístico de Piedrabuena, Marcos Khoury victimizó a su representado. "A mi me llamó el miércoles pasado, un empresario que tiene bailes y nos compra grupos habitualmente, es cliente nuestro y lleva artistas a sus bailes y que sabía que teníamos un show en Rosario y nos dijo que había la posibilidad de (actuar) en un casamiento. Si es un casamiento hay un juez antes que nosotros, un cura, alguien que alquila el lugar, el servicio de catering". "Nosotros acá somos víctimas de lo que pasó. Juanjo también es artista y nosotros vivimos de los shows". "Esto le puede pasar a cualquier artista. Obviamente ahora, después de lo sucedido, vamos a tomar recaudos", prometió.

El presidente del Concejo, Leandro González, insistió que Piedrabuena es un funcionario público que debe actuar como tal. “Juan José se puso a disposición para dar explicaciones” el lunes ante “los diferentes bloques. Esperamos que “explique públicamente las circunstancias en las que participó en ese evento” y hacerle saber que “debe adecuarse a las reglas de un funcionario público”.