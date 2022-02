Tras la designación de Germán Martínez como el nuevo presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, en reemplazo de Máximo Kirchner, se informó que tanto la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau como la secretaria parlamentaria, Paula Penacca, fueron ratificadas en sus cargos.

Ambas habían puesto sus puestos a disposición tras la dimisión de Kirchner. El viernes, durante una entrevista, la diputada Moreau dijo que "si quieren que me quede me quedaré y, si no, no ocurrirá. Cada uno va a hacer lo que quiera en el bloque del FdT con respecto al acuerdo" con el FMI. Sobre Martínez, Moreau dijo que "es un diputado trabajador" y una persona "que busca consensos permanentemente y en esta etapa necesitamos eso".

Conocido el alejamiento de Kirchner de la conducción de la bancada, las dos diputadas habían puesto sus renuncias a los cargos a disposición de sus pares, pero en las últimas horas recibieron fuertes respaldos de sus compañeros de bloque para que continúen ejerciendo esas funciones.

La renuncia de Máximo Kirchner

La diputada Moreau consideró que la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción de la bancada "habla de su honestidad política y su compromiso político". Asimismo, indicó que "Máximo fue claro en todo este tiempo" y aseguró que ""."No sé qué va a hacer la Cámpora como organización; si", afirmó la diputada en referencia a las posiciones dentro del bloque oficialista en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También respondió a las críticas de Juntos por el Cambio sobre la renuncia de la conducción del bloque del Frente de Todos y señaló que "no tienen cara" porque "ellos tienen como 10 bloques dentro del bloque, no tienen conducción política y se preocupan por lo que hace Máximo".