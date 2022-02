Mientras ruega porque Cinthia Aranda (36) se recupere, la hermana de la víctima, habló con Catamarca/12 y dijo que el terrible hecho de violencia pudo prevenirse. Aranda, fue baleada el viernes a la madrugada junto a su hija Ariana Ortega (20) por su ex marido, el sargento Diego Ortega. Mientras la salud de Ariana mejora, el estado de salud de Cinthia sigue siendo grave. Hoy indagarán al policía.

La comunidad de Saujil del departamento Pomán, lugar en donde sucedió el violento episodio, inició una cadena de oración por la salud de Cinthia. La mujer, recibió dos disparos en su cuerpo y una de las balas ingresó en su cabeza por lo que su estado de salud es grave y hasta el cierre de esta edición no había presentado mejorías.

En este contexto de incertidumbre y dolor, una de las hermanas de la víctima habló con Catamarca/12 y dijo : “No voy a hablar si hizo o no denuncia, el abogado y el fiscal me dicen que no de ese tipo de información, pero sé que si tenían conocimiento de que mi hermana podía estar en peligro. Mi sobrina que resultó herida, no es hija de él. Mi hermana se puso en pareja cuando ella era chiquita, entonces Ortega le da su apellido, pero no es hija de él”, aclara.

“Mi hermana es una luchadora de la vida. Estaba separada de este hombre hace como un año y medio. Él frecuentaba la casa por el tema de los niños, iba y volvía. Para afuera parecía una buena relación, pero porque ella se guardó muchas cosas. Sé que desde se separó no recibía dinero por parte de él. Mi hermana es muy buena gente. Trabaja en una casa limpiando y en la Municipalidad. Ese día que sucedió eso tan terrible, esa tarde, ella entregó una mesa dulce, porque hacía de todo lo que ayudara al ingreso de su familia. Es una luchadora, muy fuerte. No sé por qué nunca contó lo que realmente pasaba adentro. Tal vez para para que la gente no hable mal, o por la policía. Hasta el día de hoy no puedo entender”, contó.

En tanto, señaló que ayer su sobrina Ariana estaba fuera de peligro y evolucionando. “Mi hermana sigue muy grave. Como todo sabrán ella tiene una lesión en el cerebro con un disparo de entrada y salida con pérdida de masa encefálica. Hasta el momento no presentó cambio. Confió plenamente en que el fiscal Alejandro Scida está haciendo lo mejor posible, yo no tengo cabeza para pensar en la investigación”, aclaró con mucho dolor.

Imputado

La investigación que llevan adelante los fiscales subrogantes Scida y Martín Camps, tiene varias hipótesis. Una de ellas es por el llamado previo que hicieron las víctimas a la Comisaría en donde buscan saber si fue atendido en tiempo y forma o llegaron tarde actuando de manera coorpotativa y protegiendo a Ortega. Esta teoría fue abonada el mismo día en que sucedieron los hechos, cuando los pobladores observaron que Policía no estaba siendo tratando como un reo común dentro de la Comisaría de Saujil y fue filmado con sus colegas tomando mates en el patio.

Si bien desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de policía apartaron a toda la guardia que actuó el día del hecho y además prometieron volver a tomar exámenes psicológicos a los efectivos de la policía que quieran ascender de rango, el fiscal Scida confirmó que también se iniciará una investigación penal por lo sucedido.

Un dato curioso es que los exámenes psicológicos a los policías dejaron de realizarse en el año 2012.

En tanto Ortega, quien permanece detenido en la Comisaría del departamento Andalgalá, será indagado hoy por los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa y por homicidio vinculado en grado de tentativa.

