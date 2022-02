Antes de entrar a la reunión con jueces y fiscales federales realizada ayer por el tema narcotráfico, el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, se refirió al caso de los ocho intoxicados (ver página 4). “Estuvimos desde el primer momento con la Subsecretaría de Investigación Criminal y con la Agencia de Investigación Criminal trabajando en el Hospital Sáenz Peña y en otros lugares a raíz de los sucesos que ya son de público conocimiento. No me gusta hablar de droga envenenada, acá hay un hecho común, y es que todos consumieron cocaína con un corte". Además, señaló: "Acá se da el componente de temor, no quieren decir dónde compraron".

"Se está analizando, en vistas de lo que pasó en Buenos Aires, con qué fue cortada esa droga, las características de ese corte, para poder hablar con estricta propiedad. Nos hace suponer que puede llegar a tener alguna vinculación con el triste hecho de Buenos Aires, pero todo es materia de investigación", agregó. "Nuestra Agencia de Investigación Criminal -recordó- sigue aportando elementos como los aportó toda la tarde de ayer (por el domingo)”.

"Estamos alertas, colaborando en todo lo que sea necesario y dialogando permanentemente con las autoridades del ministerio de Salud”, remarcó.