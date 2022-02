La familia de la docente Vanesa Castillo, que hace casi cuatro años fue víctima de un femicidio a la salida de la escuela donde trabajaba en Santa Fe, lamentó que deben afrontar las costas del juicio donde Juan Ramón Cano fue condenado a prisión perpetua. Silvia, hermana de la víctima, habló de un "sistema perverso", ya que la situación tiene que ver con que "el condenado es insolvente y la ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella". En ese sentido, lamentó: "Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera", dijo la mujer. Silvia también instó: "Que sea un timbrazo para la Legislatura, para ver si despertamos el interés y que se modifiquen este par de artículos de la ley donde debería estar garantizado que se nos notifique de esta posibilidad". El monto asciende a 457.000 pesos y ya se inició una campaña de recaudación.

La lucha de la familia de Vanesa, tras su asesinato, tiene diferentes aspectos. Uno de ellos se centró en el reclamo de justicia por el femicidio. El sicario fue condenado tras el juicio oral de 2020 y la pena está confirmada por la Cámara Penal. La sentencia también ordenaba que debía asumir las costas del juicio y de la apelación, pero Cano es insolvente. En una publicación de Facebook, Silvia indicó: "Tan, tan perverso es el sistema de acceso a la Justicia, que hoy mi madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio (...). Los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, y deja solos a las familias de las víctimas", reprochó.

Ante esa situación, manifestó la necesidad de ayuda para afrontar la deuda que "deduciendo lo que fue abonado con la colaboración de Amsafé Provincial, en 2018, resulta en la suma 45 JUS en 404.425 pesos más aportes hacen un total de 457.000 pesos. Por eso hacemos una campaña para recaudar el dinero necesario para cubrir este reclamo", señaló en la publicación.

Al mismo tiempo, manifestó que surge como otra necesidad el querer "sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar está situación. Las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen", dijo Silvia. Ayer, agregó: "Siempre entendimos que no podía recaer esto sobre nosotros. Ahora me encuentro con que hay un recurso oculto dentro de la ley que nos pone en esta situación. Esto se debe resolver y son los legisladores los que deben tomar la posta, porque claramente esto no le puede pasar a la víctima de un crimen".

Para Silvia, "el feminicidio de la seño Vanesa Castillo (es) un hecho tan injusto que no deja de drenar injusticias. Quiero que mí hermana descanse en paz, quiero sobrevivir a estás situaciones tan injustas y poder acompañar a mí sobrina -hija de Vanesa- a sobrellevar el dolor que la atraviesa", pidió. Para quienes puedan colaborar, la mujer brindó los datos de la cuenta de Plus Pagos (Alias: XVANESA. CVU 0000006200000012771048).

La familia también lleva adelante el reclamo para que la Justicia vaya más allá, ya que aseguran que "el instigador sigue en libertad". Es que el autor material del femicidio cometido el 14 de febrero de 2018 declaró en la audiencia previa al juicio que le habían mandado a "sicariar" a la maestra. Poco antes del hecho, Vanesa había acompañado a una alumna embarazada en una denuncia de abuso sexual. Por eso, también trabajan por la ley que llevará su nombre y que pretende garantizar la protección de víctimas y personal del Estado que denuncie acoso y abuso de niñes y adolescentes. "El crimen de Vanesa no alcanza justicia y nos somete constantemente a injusticias", expresó Silvia.