El West Ham anunció que castigó a Kurt Zouma, con "la mayor multa posible" después de que este martes se publicara un video en el que el jugador aparecía maltratando a sus gatos. El club inglés se quedará con dos semanas de sueldo del defensor, lo que representa un total de casi 300.000 euros (343.000 dólares).

"El jugador ha aceptado inmediatamente la multa y ha pedido que la cantidad sea destinada a una organización de protección de los derechos de los animales", precisó el West Ham.

Poco antes de este anuncio, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor asociación de defensa de los animales, indicó que los dos gatos del futbolista le habían sido retirados.

"Nos gustaría tranquilizar a todo el mundo ya que estamos investigando y los gatos están a salvo. Cuidamos de ellos", escribió en Twitter la RSPCA.

El West Ham, por su parte, aseguró que tanto ellos como Zouma "cooperan totalmente con la investigación” y que el jugador aceptó entregar ambos animales a la RSPCA para que sean analizados.

"Kurt está lleno de remordimientos y, como todo el mundo en el club, comprende totalmente la intensidad de la reacción provocada por el incidente y la necesidad de que se tomen medidas", añadió la institución en el comunicado.

El video en el que Zouma maltrata a su gato

Las imágenes fueron filmadas este domingo por el hermano del deportista y compartidas en la red social Snapchat bajo el título de "está comenzando", junto a emojis de risas.

Las agresiones del jugador de la Premier League, que incluyeron golpes, patadas y hasta persecuciones, ocurrieron frente a su hijo, en su mansión de 2 millones de euros.

”Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento”, dijo el futbolista de 27 años luego de las críticas que recibió el video.