Un Tribunal Superior de Brasil suspendió hoy el juicio contra Juan Darthés por violación. Fue la misma Thelma Fardin, la víctima, quien a través de un video publicado en su Instagram dio la noticia. “El mensaje de hoy es la impunidad”, aseguró la actriz.



¿Por qué se suspendió el juicio de Fardin contra Darthés?

Según explicó Fardin, la justicia brasileña determinó que el país no tiene jurisdicción, a pesar de que el juicio estaba a dos audiencias de finalizar. "Un Tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí (en Brasil)", contó.

La denuncia por violación

Fardin denunció a Darthés por abuso sexual en una gira que compartieron en Nicaragua cuando ella era menor de edad y ambos formaban parte del elenco de la serie Patito Feo, que se emitió entre 2007 y 2008. En un principio, el actor intentó instalar la versión de que Fardin se le había insinuado y que él "la había hechado" de la habitación. En aquel entonces, ella tenía 16 años, él 45.



Las notas de Página/12 para entender la causa





La declaración de Calu Rivero en el juicio



Calu Rivero fue la primera testigo --de un total de 11-- que estaban citados a declarar en el juicio contra Juan Darthés, el mismo que hoy fue suspendido. En aquella oportunidad, en otro "manotazo de ahogado", la defensa del acusado intentó impedir que la testigo en cuestión declare con la excusa de que es “feminista” y porque el acusado había presentado una demanda contra ella por daños y perjuicios.





Thelma Fardín declaró en el juicio: ¿qué dijo?



Con el testimonio desde Argentina de la propia víctima, se iniciaba en Brasil el histórico juicio por la denuncia de violación contra Darthés. La actriz declaró y respondió preguntas durante más de 4 horas. “No soy yo la que tenía que evitarlo. Era é el que tenía que no hacerlo”, sostuvo Thelma Fardin al terminar su declaración.





El apoyo de Actrices Argentinas

“Se acabó el tiempo de la impunidad”, decían las integrantes de Actrices Argentinas, que se habían reunido para apoyar a Thelma Fardin en la primera audencia del juicio por violación contra el actor Juan Darthés, en “un día histórico”, como lo definieron. Dolores Fonzi leyó el comunicado en que se pidió “un fallo contundente” junto a sus compañeras Mirtha Busnelli, Alejandra Flechner, Julieta Ortega, Laura Azcurra, Muriel Santa Ana, Soledad Villamil y Julieta Díaz, entre otras.







Las diez claves del juicio a Juan Darthés

¿Por qué se juzga a Juan Darthés en Brasil? ¿De qué delito se lo acusa? ¿Qué evaluó la fiscalía brasileña? ¿Cuántos peritajes psicológicos le hicieron al acusado y a la demandante? Esas y otras claves del juicio a Juan Darthés por violación.







Entrevista a Thelma Fardin a 2 días de iniciarse el juicio que sería cancelado. "No tiene que ver con verlo preso a él. Ni siquiera es una imagen en la que me detengo. Tiene que ver, sobre todo, con que finalmente haya un juicio en el que el juez pueda decir: 'Sí, es culpable'", le contó Fardin a Página/12.