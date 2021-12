Acompañar, poner el cuerpo, compartir y abrazar. El camino fue intenso en estos tres años hasta llegar a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Una certeza recorría el ambiente y andaba de boca en boca: “se acabó el tiempo de la impunidad”, decían las integrantes de Actrices Argentinas, que se reunieron para apoyar a Thelma Fardin en la primera audencia del juicio por violación contra el actor Juan Darthés, en “un día histórico”, como lo definieron. Dolores Fonzi leyó el comunicado en que se pidió “un fallo contundente” junto a sus compañeras Mirtha Busnelli, Alejandra Flechner, Julieta Ortega, Laura Azcurra, Muriel Santa Ana, Soledad Villamil y Julieta Díaz, entre otras. “Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador”, plantearon las actrices en el comunicado.



Actrices Argentinas destacó que se cierra un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por “el coraje de nuestra compañera”, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional con la intervención de tres ministerios públicos fiscales de Argentina, Nicaragua y Brasil, “adonde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad”, aclararon en Perón al 600, en la puerta de la UFEM. “Estamos juntas nuevamente para abrazar a Thelma, pedir que se condene a su abusador y reafirmar que a pesar de todos los obstáculos, éste es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás”, plantearon en el comunicado. “No nos callamos más, estamos transformando un sistema que históricamente nos ha silenciado naturalizando el abuso, la violencia y su impunidad”, agregaron las actrices. Después de la denuncia pública de Fardin, el 11 de diciembre de 2018, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 240 % en solo 24 horas, informaron en el comunicado.

Para Alejandra Flechner es un día de “mucha emoción”. “Nadie sabía lo que iba a pasar cuando sucedió aquella primera conferencia de prensa que fue el mito de origen de esta situación”, recordó la actriz a Página/12 y precisó que la denuncia de Fardin fue “algo que explotó en la sociedad” y que demostró todas las cosas que se necesitan modificar en términos de violencia de género. “El poder judicial tiene que cambiar y no revictimizar a la víctima. Que este caso esté en tres fiscalías en tres países es un hecho histórico, es muy importante, es un paso enorme para todo el movimiento de mujeres y diversidades y para las sociedades de Latinoamérica”, explicó Flechner y agregó: “Thelma es como el emblema de todo esto que explotó y salió de una olla. Ella se puso también al hombro una causa que deja de ser de ella porque es una causa por todas y todes. Hay muchísimo por hacer porque estamos en un mundo muy jodido, con una derecha que avanza, y por eso es muy importante que esto esté hoy en todos los medios, en la boca de todos, en la boca de tres países”.

Flechner subrayó el hecho de acompañar a Thelma y aclaró que desde Actrices Argentinas son conscientes del “enorme privilegio” que tienen para organizarse y luchar. “Somos mujeres que trabajamos de lo que elegimos trabajar y que podemos ayudar también a quienes no tienen la posibilidad de llevar una causa adelante, de hacer una denuncia y que se la tomen. Lo importante es el mensaje de lucha y de trabajo en conjunto. El Poder Judicial tiene que hacer un cambio sustancial, y no solo en los casos de abusos y de violencia. El Poder Judicial está atrasado respecto de la sociedad en la que vivimos; el nivel de conservadurismo y privilegios que tiene debe cambiar. Y acá estamos para intentar que cambie”.

Laura Azcurra comentó que cuando Thelma llegó a la asamblea de Actrices Argentinas --para contar la violación que había sufrido en 2009 en Nicaragua, durante una gira de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años-- decidieron acompañarla en el camino de su denuncia pública. “Esta justicia todavía muy revictimizante no permite que se confíe en nuestra palabra. Siempre se sospecha de nuestra palabra, siempre somos responsables, y estamos empezando a debatir esto socialmente --analizó la actriz--. Ahora es la Justicia la que tiene que aggiornarse y tener una perspectiva de género. De cada cien casos que se presentan como denuncia, solamente uno logra una condena. Haber logrado este juicio marca un precedente para los casos a futuro. Es justicia para Thelma, pero también es para todas”.

Melisa Melcer, de la comisión de prensa y medios de Actrices Argentinas, puntualizó el impacto que tendrá este “hecho histórico” para las mujeres. “Si tenemos una sentencia, va a ser un alivio para muchas de las personas víctimas de violencias sufridas en Nicaragua, en Brasil y acá en la Argentina. Y también va a significar un aliento muy grande para muchas víctimas que no se animan a hablar”, evaluó Melcer, aunque advirtió que la sociedad todavía cuestiona la palabra de la víctima. “Cuando uno va a la comisaría a decir que le robaron el auto, no se duda de la palabra de esa persona. Una víctima de violación va a hacer la denuncia y arranca un calvario: peritajes físicos, peritajes psicológicos, peritajes psiquiátricos; todo eso cuesta dinero, hay que asesorarse y hay muchas víctimas que no tienen ni para darles de comer a sus propios hijos. Estamos acá para decir basta de esta justicia patriarcal, basta de una mirada sexualizada sobre los cuerpos de niñas y niños, producto de la industria del entretenimiento. Justicia ya para Thelma y todas las víctimas de abuso”, resumió la actriz.

Dolores Fonzi celebró la fortaleza de Thelma y el trabajo de Actrices Argentinas en estos tres años. “Vamos avanzando en conseguir derechos gracias al movimiento colectivo. Si se hace justicia --que es lo que esperamos y lo que debe suceder--, si se condena al acusado, va a cambiar la jurisprudencia internacional de tres países, Argentina, Brasil y Nicaragua, y va a cambiar el paradigma patriarcal que afecta a las jóvenes y niñas. Todo esto es muy impactante”, afirmó Fonzi y reconoció que es “muy admirable” la lucha de Thelma porque ella “no es el centro del asunto”, sino que lo hace por “todas las mujeres”. Desde aquel 11 de diciembre de 2018, Fardin tuvo que soportar operaciones en su contra y descalificaciones, pero, como señaló Fonzi, “ella aguantó todo y por eso la estamos acompañando en este momento histórico”.

“Este juicio va a cambiar la relación de las víctimas cuando hacen una denuncia --auguró Fonzi--. Paso a paso estamos avanzando hacia donde deberíamos ir: que la víctima pueda hablar y que el victimario sea juzgado y no la víctima. La unión hace la fuerza; es la única manera que tenemos de trabajar, sin empresas y sin corporaciones que nos sostengan. No hay vuelta atrás; es un paso enorme el que estamos dando”.