"Es una decisión personal. Siempre me sentí muy apoyado por la UAR, el staff y los jugadores”, comentó Mario Ledesma en la sorpresiva conferencia de prensa a la que llamó La Unión Argentina de Rugby para que el entrenador informara a la prensa su renuncia a la conducción del seleccionado argentino de rugby.

Lesdema se hizo cargo del seleccionado en el que brilló como jugador en 2018, tras la salida de Daniel Hourcade y aclaró que su salida no tiene que ver con la posibilidad de dirigir otro equipo. “Ningún equipo del mundo vale lo que valen Los Pumas, como para irme a otro lado”, manifestó el entrenador en su presentación virtual junto al presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, cuyo mandato al frente del rugby nacional está próximo a vencerse.

“La forma en la que me toca irme es con la misma entereza con la que me tocó encarar el proyecto. Era algo que venía reflexionando con la familia. El año pasado no vimos una mejora en el equipo, como venía sucediendo antes. Creo que se cerró un ciclo", manifestó Ledesma, y agregó: "Lo sentí en la panza, en el corazón y en la cabeza. Me parecía el momento de dar el paso al costado y darle tiempo a la UAR para buscar al reemplazante".



Ledesma dirigió el seleccionado en 33 partidos oficiales, donde logró 8 victorias, 3 empates y 22 de derrota, la última contra Irlanda en noviembre, 53-7 en la ciudad de Dublín, cuando comenzaron los rumores sobre su posible salida. Concretada su salida, la dirigencia tendrá ahora que ver cómo resuelve la situación y quiénes serán los posibles candidatos. La próxima presentación de Los Pumas será el 2 de julio ante Escocia, en Jujuy.