El exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas se irá nuevamente de viaje. El escribano, procesado en tres causas por espionaje ilegal durante su gestión al frente de la exSIDE, consiguió este jueves la autorización del juez federal Julián Ercolini para viajar a Brasil y a los Emiratos Árabes Unidos para hacer negocios vinculados al fútbol.

Arribas estará un poco más de dos meses fuera del país. Se irá el 23 de febrero a Sao Paulo, donde viven su esposa y su hija menor, y regresará el 25 de abril. En el medio, se tomará unos días para ir a Abu Dabi, la capital de los Emiratos. Allí estará entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

La visita a Abu Dabi será para reunirse con dirigentes de una empresa llamada Sapphire Sports Management, que Arribas ya había invocado en otra salida del país. El exSeñor Cinco aportó una invitación que le cursaron desde esa entidad en la que decían que estaban interesados en hacer negocios con él.

La abogada querellante Valeria Carreras se opuso a que Arribas saliera del país porque entiende que el riesgo de fuga es alto. La fiscal Alejandra Mángano, por su parte, dio el visto bueno para que viajara a Brasil a ver a su familia, aunque desaconsejó la travesía por los Emiratos. Según Mángano, el hecho de que Arribas viaje desde Brasil dificulta más los controles.

Sin embargo, Ercolini entendió que no había riesgo y recordó que el escribano ya había hecho varios viajes mientras se lo investigaba por el espionaje ilegal. De todos modos, Ercolini le ordenó a Arribas que informe dónde va a alojarse en Abu Dabi. El juez, además, resaltó que el exdirector general de la AFI tendrá que acortar su viaje si así se lo requieren judicialmente en el país.

“No estábamos erradas desde esta querella cuando nos opusimos al pase de la causa de espionaje a Comodoro Py. Hoy quedó expuesto que en estos tribunales no hay igualdad ante la ley: se le permitió al procesado Gustavo Arribas no solo un extenso viaje, sino que se le permitió no cumplir con la ley. No presentó en idioma español y debidamente acreditada una invitación de Emiratos Árabes Unidos. No acreditó nada, solo pasajes y promesa de volver”, protestó Carreras.

Arribas está procesado en tres causas. Su primer procesamiento lo firmó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé por el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. La decisión de Augé fue confirmada en 2020 por la Cámara Federal de La Plata. Augé también lo había procesado por las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros y por las maniobras hechas con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para espiar a exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos. Sin embargo, ese procesamiento fue revocado en diciembre pasado por la Cámara Federal porteña con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Por otro lado, Arribas tiene dos procesamientos que se dictaron en el juzgado federal de Dolores. En 2020, Alejo Ramos Padilla lo procesó por la instalación de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político en lo que se conoció en el inframundo de los servicios como “Proyecto AMBA”. En 2021, Martín Bava lo procesó por el espionaje sobre las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

Esas dos causas están actualmente en manos de Ercolini. Las envió Bava después de que la Cámara Federal de Casación le sacara la primera causa que tramitó en Dolores, la que orbitó alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. La abogada Carreras se opuso al pase de los expedientes a los tribunales de Comodoro Py, aunque Ercolini rechazó su planteo. Carreras insistió este jueves y le retrucó al juez que la llegada de la causa a su juzgado había sido un regalo de reyes –porque la decisión de la Cámara Federal porteña se conoció ese día–.