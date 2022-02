El periodista y director del sitio Noticias web del estado mexicano de Oaxaca, Heber López Vázquez, fue muerto este jueves y se convirtió en el sexto reportero asesinado en lo que va del año, tras lo cual el presidente Andrés López Obrador prometió que habrá castigo para los responsables del hecho.



López, que trabajaba en la ciudad oaxaqueña de Salina Cruz, fue atacado dentro de su vehículo y en principio la policía local pudo detener a dos sospechosos del crimen, según informó el fiscal estatal Arturo Calvo al canal de noticias Milenio.



"Tenemos ya a dos detenidos; están también las armas con las que cometieron el crimen. Tenemos la escena del crimen asegurada", detalló el funcionario. Calvo agregó que los sospechosos fueron detenidos por la policía cuando intentaban escapar del lugar del asesinato.



"Aunque tenemos a los autores materiales, no descartamos ninguna línea de investigación que nos pueda dar o llevar con los autores intelectuales", añadió el fiscal.



En su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que "el que la hace la paga” y que habrá “cero impunidad" para los autores.



"Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad; no es lo mismo de antes. Y este es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, tanto a la organizada como a la de cuello blanco", advirtió el presidente desde Hermosillo, en Sonora.



El gobernante reveló que la familia de la víctima le pidió una reunión y que encargó el caso al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Con el crimen de López, ya son seis los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, de acuerdo con un recuento basado en datos de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Los otros casos

El 6 de febrero, Marco Ernesto Islas fue asesinado a las afueras de su domicilio en la norteña ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, y se transformó en el tercer reportero en morir en esa ciudad en lo que va del año y en el quinto en todo el país, informaron autoridades.

El padre de la víctima, el también periodista Marco Antonio Islas, informó que junto al cuerpo de su hijo, los responsables de su muerte dejaron un "supuesto narcomensaje", informó la agencia de noticias Europa Press.



Además de Islas, el fotoperiodista Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado fueron asesinados en Tijuana el 17 y el 23 de enero, respectivamente.



El caso de Maldonado despertó particular indignación porque en marzo de 2019 denunció en la conferencia diaria del presidente López Obrador que su vida estaba en peligro por un pleito legal con Jaime Bonilla, hoy exgobernador de Baja California. El presidente mexicano anunció anteayer que dos hombres fueron detenidos acusados del homicidio de Maldonado.



El 10 de enero fue asesinado Luis Gamboa en el estado de Veracruz, mientras que Roberto Toledo corrió la misma suerte a comienzos de febrero en el estado de Michoacán.



Según la Secretaría de Gobernación de México, al menos 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que en los últimos 30 años cerca de 140 profesionales de la comunicación fueron asesinados en México, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

La organización RSF consideró a México por tres años seguidos como el "país más mortífero para la prensa".