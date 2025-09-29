La diplomacia internacional desplegada por Javier Milei en su visita a Nueva York no solo dejó la foto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el respaldo de la delegación argentina en la Asamblea General de la ONU, mientras la mayoría de los países repudiaron la invasión sobre Gaza y los crímenes de guerra. Milei también dejó una foto con la presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, un Estado en conflicto soberano con Serbia, no reconocido por la Argentina y que envió fuerzas militares a las Islas Malvinas.

En medios de comunicación de Kosovo se aseguró que hubo un encuentro bilateral de Milei con Osamani. Una versión que las autoridades argentinas no confirmaron ni negaron.

El gesto de Milei es otro retroceso diplomático respecto del reclamo soberano de la Argentina por las Islas Malvinas. El país no reconoce a Kosovo como Estado independiente, debido a que mantiene un conflicto territorial con Serbia, tras declarar su independencia de manera unilateral en 2008 con respaldo británico.

El saludo de Milei con Osmani es un respaldo al reclamo de principio de "autodeterminación" por sobre el de integridad territorial.

Sin embargo, Milei reconoció en varias oportunidades estar dispuesto a entregar la soberanía territorial de las Islas Malvias bajo ese criterio. En el acto del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente confesó que su intención es trabajar para que los "malvinenses decidan votarnos con los pies" y "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo". O sea, habilitó el derecho de autodeterminación de quienes ocuparon territorio argentino.

En ese sentido, Kosovo respalda militarmente la ocupación británica. A través de un acuerdo entre la asamblea con Londres para incorporar efectivos de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) a la unidad británica que rota en el Atlántico Sur, con militares kosovares que se mantienen desplegados en las Islas Malvinas para realizar ejercicios militares.

El ex secretario de Malvinas durante el kirchnerismo, Guillermo Carmona, opinó sobre el cálido saludo de Milei con Osmani: "Es extremadamente grave que @JMilei se haya prestado a una foto (¿y mantenido una reunión?) con quien invoca ser presidenta de un entidad que Argentina no reconoce como Estado, en contradicción con nuestra posición respecto de la integridad territorial en la cuestión #Malvinas".

Agregó: "A esta altura cuesta creer que la actitud de quien ostenta la investidura presidencial sea fruto del error o la ignorancia. La @Cancilleria_Ar, a cargo de la agenda en viajes presidenciales, conoce las consecuencias a las que se expone nuestro país con este tipo de episodios. Más bien parece un acto de seguidismo en el marco del alineamiento automático e incondicional con EEUU. La señora Osmani se reunió con Trump y es sabido que EEUU apuesta por el debilitamiento de Serbia por razones geopolíticas".