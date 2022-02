Luego de seis partidos con presencia simbólica o directamente sin jugar, Facundo Campazzo regresó a la rotación de Denver en la derrota 108-102 ante Boston Celtics. El cordobés anotó 14 puntos en los casi 30 minutos que estuvo en el campo, e incluso integró el quinteto que cerró el partido.

La ausencia del armador titular, Monte Morris, como consecuencia de haber sido incluiso en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, le abrió un hueco a Campazzo, que supo aprovechar la oportunidad, más allá de que el equipo terminó perdiendo. Un día después del cierre del mercado de traspasos y tras la ola de versiones sobre un posible canje que finalmente no se concretó, el base argentino completó su planilla con 14 puntos, gracias a 3-6 triples, 1-3 dobles y 3-4 libres, además de cuatro rebotes, tres asistencias, un robo, una tapa y dos pérdidas.

Ya en el primer tiempo Campazzo vio acción al reemplazar al novato Bones Hyland, que ingresó como titular en lugar de Morris. En ese lapso, el argentino sostuvo la ofensiva de los Nuggets, con 11 puntos y tres triples. Incluso, terminó como máximo anotador del equipo al término de la primera mitad.

Su buen pasaje en la cancha le dio otra oportunidad en el segundo tiempo, aunque su participación en ataque no fue tan determinante. Sin embargo, su energía y su defensa le posibilitaron mantenerse en el parquet hasta el final del partido.

"De esto se trata la NBA", explicó Campazzo tras el partido sobre su particular presente, de no ser tenido en cuenta a jugar 30 minutos de un partido. "Hay que estar listo para cuando te necesiten. Estaba feliz por el equipo, por mis compañeros, pero sabía que cuando me tocase jugar, tenía que hacerlo de la mejor manera. Sé que puedo aportar con energía y mucho juego", destacó el ex jugador de Peñarol de Mar del Plata.



El máximo anotador de los Nuggets, una vez más, resultó el pivote serbio Nikola Jokic, quien concluyó con un saldo de 23 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias, pero él mismo se consideró responsable de la caída porque terminó con nueve pérdidas. "Creo que Will Barton y yo jugamos realmente mal. No tuvimos química. Se supone que somos los líderes... Hoy tuve nueve pérdidas de balón. Fui yo y un poco de Will", reconoció el serbio con asombrosa autocrítica.



Con la derrota, Denver quedó en la sexta posición de la Conferencia Oeste, con un récord de 30 triunfos y 25 caídas. Boston, que sumó su séptimo triunfo consecutivo, quedó séptimo en el Este con 32 victorias y 25 derrotas.