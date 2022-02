Llegó el momento esperado. Desde que en diciembre se desarrolló el sorteo de los octavos de final de la Champions League, el mundo futbolístico aguardaba este momento: este martes desde las 17 (televisa Fox Sports), París Saint Germain, con Lionel Messi en el equipo, recibirá al Real Madrid en el partido de ida, con el objetivo de sacar alguna diferencia como local. En paralelo, el Manchester City, otro de los firmes candidatos al título, visitará al Sporting Lisboa.

Se trata de un cruce clave de la Champions League para el futuro del entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien no logró darle una línea de juego definido a un equipo con figuras como Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes (todos integrantes del seleccionado argentino); Kylian Mbappé y Marquinhos, entre otros, pese a ser cómodo líder de la Ligue 1 de Francia. Para la prensa y los aficionados parisinos, lo único que parece contar es la Champions.

En ese sentido, Pochettino espera que Messi le de un salto de calidad, tras los destellos que mostró en los últimos partidos tras recuperarse del coronavirus. "Veo bien a Messi, con ganas. En noches importantes, el talento y la experiencia de Leo juegan un papel especial", expresó el técnico argentino, que consideró que será clave que sus jugadores se sientan convencidos de lo que van a desarrollar en el campo. "Lo más importante es tener las ideas claras y tener el convencimiento de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Lo más importante es estar todos convencidos de que el camino que vamos a aplicar para competir es el mejor. Esa es la clave", sintetizó el ex defensor de la Selección Argentina.

El posible once del PSG sería con Keylor Navas; Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat; Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Ángel Di María. Por no haberse recuperado de sus lesiones, están casi descartados en el conjunto francés dos jugadores que Pochettino quería tener en cancha ante el conjunto "merengue": el brasileño Neymar y el español Sergio Ramos, exdefensor del Real Madrid.

Por el lado de los madrileños, trece veces ganadores de la "Orejona", el once que pondría el DT Carlo Ancelotti sería con Thibaut Curtouis; Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius Junior. Las dudas para el entrenador italiano pasan por saber si el francés Benzema se recupera de una dolencia, con lo que llegaría al límite en caso de jugar, con igual situación para el lateral Mendy.

Si bien Pochettino no lo consideró favorito, la marca que significa Real Madrid en Europa genera un respeto especial. "No creo que haya más presión por un lado que por otro, respetamos al Madrid como uno de los más grandes del mundo. Tienen 13 títulos y eso habla claramente por sí solo que no es cuestión de jugadores, es cuestión de fortaleza interna como club. Cuando se gana siempre es por un conjunto de cosas que hace que los clubes muestren ese poderío", analizó.

Del otro lado, Carlo Ancelotti consideró que este cruce de octavos podría ser una final anticipada, aunque se mostró confiado en que su equipo pueda sortear la eliminatorias. "Las sensaciones son buenas. Tenemos toda la confianza del mundo", remarcó el entrenador italiano.

En el otro cruce, el Sporting Lisboa recibirá al Manchester City en el estadio José Alvalade XXI de la capital portuguesa (televisa ESPN). El equipo inglés que dirige Josep "Pep" Guardiola alinearía a Ederson; Walker, Rubén Días, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Foden y Sterling,

Por el lado del local, el once para recibir a los "ciudadanos" formaría con Adán; Inacio, Coates, Zouhair Feddal; Porro, Nunes, Palinha, Matheus Reis; Sarabia, Santos; Paulinho, con la dirección técnica de Ruben Amorim.

El programa de la Liga de Campeones de esta semana seguirá el miércoles con los partidos entre Salzburgo de Austria-Bayern Múnich de Alemania y el cruce destacado entre Inter de Italia y el Liverpool de Inglaterra.