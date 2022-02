La Academia de Hollywood confirmó este martes que en la 94º entrega de los premios Oscar –que se realizará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles– volverá la figura del presentador, ausente desde 2018 con el objetivo nunca cumplido de reducir la duración del evento a menos de tres horas. Aunque no será “uno” ni “presentador”, pues las encargadas de timonear los destinos durante esa noche serán tres mujeres, todas ellas con un fuerte arraigo en la comedia: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

Según el portal especializado Variety, la conducción se dividirá en tres bloques de una hora cada uno, aunque no se descartan apariciones conjuntas. De esta forma, el productor de la ceremonia, Will Packer, busca insuflarle nuevos aires luego del bodriazo del año pasado, al tiempo que tiene la obligación de levantar los cada vez más flacos números de audiencia, que pasaron de 30 millones de espectadores a 10 millones en cinco entregas. ¿Quiénes son las mujeres sobre las que se posarán los ojos del mundo del espectáculo?

Amy Schumer

Nacida y criada en el Upper East Side de Manhattan, donde hizo sus primeras armas en clubes nocturnos de comedia, Schumer saltó a la fama en 2012 con Inside Amy Schumer, un programa emitido en Comedy Central que consistía en “versiones aumentadas” de las experiencias reales su protagonista, que no era otra que ella misma. Dueña de un humor corrosivo y explícito hasta lo gráfico, su especialidad son los chistes sobre enfermedades, muertes, insultos y sexo. Su materia prima: las desgracias de la vida cotidiana. “Me gusta hacerle frente a cosas de las que nadie más habla, como los temas más oscuros y serios acerca de ti mismo. Hablo de la vida, sexo e historias personales y esas cosas con las que todo el mundo relacionarse, y otros no”, dijo poco después del lanzamiento del programa.

Curtida en la escuela de Saturday Night Live, la actriz y guionista tiene en su haber una buena cantidad de especiales de stand-up (varios de ellos disponibles en Netflix) y participaciones en series de la talla de 30 Rock –creada por Tina Fey, que supo conducir la gala de los Globos de Oro junto a su amiga y socia creativa Amy Poehler–, Curb Your Enthusiasm y Girls.

En la pantalla grande, en cambio, su carrera fue irregular y tuvo su primer papel relevante en el drama-romántico-apocalíptico Buscando un amigo para el fin del mundo, protagonizada por Keira Knightley y Steve Carrell. En 2015 se puso bajo el mando de Judd Apatow para llevar a la pantalla un guion de su autoría en Trainwreck, editada aquí en DVD bajo el espantoso título de Esta chica es un desastre, y tres años después protagonizó Sexy por accidente. A mediados de marzo, días antes de la gala, estrenará en la plataforma Hulu la serie Life & Beth, escrita por ella.

Regina Hall

Si bien su debut en el cine fue con The Best Man, producida por Spike Lee, aquellos seguidores de la comedia con buena memoria recordarán la presencia de esta actriz en la saga Scary Movie como parte del grupete integrado por, entre otros, Anna Faris (rostro emblemático de la comedia indie retorcida) y los hermanos Shawn y Marlon Wayans. Su carrera bajó el perfil luego la primera parte del milenio, pero ha participado en series como Ally McBeal o Ley y Orden: Los Ángeles. Tiene en su haber más de quince largometrajes, en su mayoría comedias, entre las que destacan la versión estadounidense de Muerte en un funeral y la secuela de 2015 de Vacaciones. Su último trabajo relevante fue en la serie de Amazon Prime Video Nueve perfectos desconocidos, protagonizada por Nicole Kidman, Melissa McCarthy y Luke Evans.

Wanda Sykes

La más veterana del terceto es esta actriz, productora y guionista nacida en 1964. Pero lo suyo no solo es la pantalla, sino también el papel, pues también ha escrito el libro Yeah, I Said It, una colección de ensayos sobre la vida, la familia y la actualidad. Ganadora de un Premio Emmy en 1999 por sus guiones para The Chris Rock Show, y con apariciones recurrentes en Curb Your Enthusiasm, en 2004 fue elegida por la revista Entertainment Weekly como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos, y cinco años después llegó a tener su propio show nocturno en el canal Fox. Ha tenido papeles menores en varias comedias ídem (El profesor chiflado 2, Una suegra de cuidado, Todopoderoso 2) y puesto la voz a personajes animados en Vecinos invasores, Río y La era de hielo.