La Corte Constitucional italiana declaró este martes "inadmisible" que se haga un plebiscito para decidir la despenalización de la eutanasia en el país. Más de una millón de firmas había buscado que se autorizara el referéndum.

El tribunal lo decidió después de una reunión de la que participaron sus quince jueces integrantes. La Corte decidió rechazar la propuesta de referéndum porque "no se preservaría la tutela mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana en general", según informaron desde su oficina de prensa.



Además, a la espera de la sentencia completa, se agregó que en caso de aprobarse una ley sobre eutanasia tampoco se tutelaría la vida "con referencia particular a las personas débiles y vulnerables".



El referéndum, para el que se habían superado el millón de firmas, buscaba despenalizar el homicidio de la persona consentida, sancionado por el artículo 579 del código penal con pena de 6 a 15 años.



Tras el rechazo de la Corte al plebiscito, la centroizquierda italiana buscará ahora aprobar en el Parlamento una propuesta sobre suicidio asistido, según adelantó el secretario del oficialista Partido Democrático y ex primer ministro, Enrico Letta.