Desde Berlín



La película española Alcarràs, dirigida por Carla Simón, ganó este miércoles el Oso de Oro de la edición número 72 de la Berlinale, iniciada una semana atrás y realizada de modo presencial bajo estrictas medidas sanitarias, debido a la pandemia. El año pasado el Festival de Berlín se había tenido que conformar con una edición virtual, pero ahora, en pleno invierno europeo y con todas las dificultades que conlleva la Covid, consiguió llevar adelante una edición más acotada de lo habitual pero no por ello menos intensa.

El premio a Alcarràs marca dos hitos para el cine español. En primer lugar, Carla Simón, de 35 años, es la primera realizadora de su país en ganar un premio del valor simbólico del Oso de Oro. Nunca antes otra directora española había ganado un festival de los grandes, como son Berlín, Cannes y Venecia. Y a su vez hacía 39 años –cuando aquí mismo en Berlin 1983 ganó La colmena, de Mario Camus—que una película española no llegaba a lo más alto del podio de los festivales internacionales.

Ambientada en la localidad que le da su título a la película y donde viven los primos y los tíos de la directora, dedicados a la agricultura artesanal, Alcarràs narra la lucha de una familia por conservar su predio dedicado a la cosecha de duraznos y amenazado por un proyecto de energía solar, que implica la tala de los árboles de la región. “Dedico este premio a la gente que cultiva la tierra y que practica una forma de resistencia”, señaló Carla Simón al recibir el premio. “Me siento un poco una hija de este festival”, dijo también en alusión a su opera prima, Verano 1993, que ganó dos premios de importancia en la Berlinale 2017.

A su vez, el presidente del jurado oficial, M. Night Shyamalan, elogió desde el escenario del Berlinale Palast la combinación de actores amateurs de varias generaciones, desde niños hasta ancianos. Todos los personajes están encarnados por gente de la comarca, que no son actores ni se conocían entre sí. “Hicimos un proceso de selección entre casi 9.000 personas. Fuimos por las fiestas de pueblo en pueblo buscando quién podía encarnar cada personaje durante un año, antes de la pandemia”, recordó la catalana Simón aquí en Berlín durante su conferencia de prensa.

El segundo premio en importancia, el Oso de Plata - Gran Premio del jurado, fue para The Novelist’s Film, del coreano Hong Sang-soo, un nombre mayor del cine internacional de las últimas dos décadas y que también es un favorito de la Berlinale, donde el año pasado, en la versión virtual, ganó el premio al mejor guion por su film Introduction, y en el 2020 el Oso de Plata a la mejor dirección por La mujer que corre. Cada vez más depurado y austero, Hong es un maestro en la creación de las relaciones entre sus personajes y su nueva película –filmada íntegramente en blanco y negro salvo un breve epílogo en color- no es la excepción.

The Novelist’s Film

El premio a la mejor dirección fue para Claire Denis por Avec amour et acharnement (Con amor y ensañamiento), protagonizada por Juliette Binoche y Vincent Lindon, a quien la directora francesa les dedicó el premio. “Sin actores como ellos esta película, tan exigente, no hubiera sido posible y yo no estaría ahora aquí en el escenario”, dijo Denis sobre esta historia de amor amenazada por un fantasma del pasado, que hace tambalear una relación de años.

A su vez, el Premio del Jurado fue para Manto de gemas, opera prima de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardo, que tiene a sus espaldas una larga carrera como editora del cine de Amat Escalante, Lisandro Alonso y su marido, Carlos Reygadas. Con un complejo dispositivo narrativo, que tiende a una estructura coral, la película aborda la violencia endémica que parece haberse apoderado de las distintas clases sociales mexicanas.

A su vez, en la nueva sección competitiva Encounters, dedicada a un cine de mayor radicalidad, el premio principal fue para el documental Mutzenbacher, una fantasía masculina, de Ruth Beckerman. La realizadora austríaca se inspiró en una novela pornográfica editada de forma anónima en 1906, pero atribuida a Felix Salten, el autor de la novela Bambi. El Premio Especial del jurado de Encounters fue para A vendredi, Robinson, de la iraní Mitra Farahani, que logra establecer un diálogo en apariencia imposible entre uno de los padres fundadores del cine de su país y el legendario Jean-Luc Godard, que termina apoderándose un poco de la película.

También en Encounters, el premio al mejor director fue para el suizo Cyril Schäublin por su estupenda película titulada Unruhe, sobre el insólito desarrollo que a fines del siglo XIX tuvo el movimiento anarquista en la industria relojera suiza, y la presencia en el cantón de Jura de Pyotr Kropotkin, que lucha por la liberación de la tiranía del tiempo a la vez que propugna un internacionalismo pacifista.

Por fuera de las secciones competitivas, se lucieron especialmente Viens je t’emmène (Vení que te llevo), del francés Alain Guiraudie, en Panorama, y Akyn (Poeta), del kazajo Darezhan Omirbayev, y Mis dos voces, de la colombiana Lina Rodríguez, ambas en el Forum del Cine Joven, que contó también con una doble presencia argentina, La edad media, de Alejo Moguillansky, y Camuflaje, de Jonathan Perel.

Los premios principales

Alcarràs

Oso de Oro al mejor film: Alcarràs (España), de Carla Simón

Oso de Plata, Gran Premio del jurado: The Novelist’s Film (Corea), de Hong Sang-soo

Oso de Plata, Premio del Jurado: Manto de gemas (México) de Natalia López Gallardo

Mejor dirección: Claire Denis por Avec amour et acharnement (Francia).

Mejor intérprete protagónica: Meltem Kaptan for Rabiye Kurnaz vs. George w. Bush (Alemania), de Andreas Dresen

Mejor intérprete secundaria: Laura Basuki por Nana (Indonesia), de Kamila Andini

Mejor guion: Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (Alemania), de Andreas Dresen

Mejor contribución artística: Everything Will Be Ok (Francia), de Rithy Pahn.

Mención especial del jurado: Drii Winter (Suiza), de Michael Koch

Mejor película Encounters: Mutzenbacher (Austria), de Ruth Beckermann.

Mejor dirección Encounters: Unrueh (Suiza), de Cyril Schäublin.

Premio Especial del jurado Encounters: A vendredi, Robinson (Irán), de Mitra Farahani

Premio al mejor documental: Myanmar Diaries (Myanmar), del Myanmar Film Collective

Premio a la mejor opera prima: Sonne (Austria), de Kurdwin Ayub.