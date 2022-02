Poco más de una semana antes de que llegue marzo, el gobierno provincial abrió ayer la paritaria con el gremio docente. Los sindicatos advirtieron que el tiempo disponible es poco. "Si no hay acuerdo salarial el ciclo lectivo no iniciará", advierte Sadop. "Ningún docente por debajo de la línea de pobreza", marca Amsafé. Habida cuenta de la fecha y de las señales que el Ejecutivo ya emitió en estos días, asumen que para la Casa Gris es un hecho que no podrá evitar el paro docente. Para los negociadores de Omar Perotti no es así, y esperan que avance la paritaria nacional. De todos modos, la semana próxima harán una oferta de mejora salarial con la premisa de que "estará por encima de la inflación". Hoy continuará la negociación con los sindicatos de estatales, y mañana con los de salud pública.

"Si no hay acuerdo aprobado por los docentes, las clases no iniciarán. No hay plan B", señaló Martín Lucero, secretario general de Sadop, a la salida de la reunión de ayer entre representantes gremiales y, por parte del gobierno, los ministros de Trabajo y de Educación, Juan Manuel Pusineri y Adriana Cantero, enviados del Ministerio de Economía, y el responsable del programa Boleto Educativo Gratuito, Robert Benegui.

"Planteamos la necesidad de que haya una recomposición salarial cierta, con mejores condiciones de trabajo. Se armaron las comisiones técnicas, pero casi no hubo avances. Hay preocupación porque los tiempos son exiguos, y ellos lo saben. Hay que resolver para la semana próxima y la situación es compleja. El escenario no es bueno", zanjó el representante de los docentes de la enseñanza privada. Lucero desconfía del tiempo que el Gobierno se tomó. "Hay decisión de postergar la propuesta salarial, y entonces saben que el paro es una consecuencia", interpretó.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, suavizó la tensión y expresó que el compromiso asumido era "convocar en febrero, y eso estamos haciendo: el año pasado lo hicimos el 5, pero hasta que no tuvimos una pista de la paritaria nacional no tuvimos un avance, y eso los gremios lo saben", planteó.

La promesa oficial –ratificada ayer por Perotti mismo en rueda de prensa– es ofrecer un aumento superior a la inflación estimada. "Cualquier porcentaje es relativo, lo importante es ver cómo lo pagarán, en qué plazos, en qué tramos, de qué forma serán los desembolsos", dijo el de Sadop y reparó en que el índice de enero fue del 3,9%.

La secretaria adjunta de Amsafé, Adriana Monteverde, rectificó al ministro: "No queda mucho tiempo. Exigíamos una convocatoria a fines de enero, principios de febrero, la discusión suele ser larga y nosotros además consultamos las decisiones a nuestras bases de afiliados. Falta muy poco para el inicio del ciclo lectivo", dijo.

También relativizó la determinación de la paritaria nacional: "Marca un piso, pero no un tope, por lo tanto se puede discutir y definir igual. Nuestra premisa es que ningún docente activo ni jubilado quede por debajo de la línea de pobreza", dijo y recordó cuando en el gobierno de Cambiemos esa instancia de negociación gremial fue suprimida. "Esperamos que haya una propuesta que se pueda analizar, si no hay acuerdo se darán las medidas que surjan de las asambleas. En Amsafé las bases definen", avisó.

El trabajo arrancó en dos comisiones, la de salario y la de condiciones laborales donde se deberán acordar asuntos relacionados con concursos, titularizaciones, ampliación del Boleto Educativo Gratuito y otras.

"En lo salarial tenemos una mirada puesta en la paritaria nacional –indicó Pusineri–. Ratificamos el compromiso, como el año pasado, de que el salario se ubique arriba de la inflación. El año pasado lo cumplimos y volveremos a hacerlo", remarcó.

En la previa se zarandeó la cifra del 40% como aumento posible, algo que bulle en la escena nacional. Pero Pusineri confía en el entendimiento santafesino. "El año pasado se planteó en la paritaria el 35%. Todos decían que la inflación sería mayor, el 50. Cuando hicimos la revisión el año pasado le agregamos 17% más y terminó en 52% global", repasó.

La Casa Gris prometió realizar una oferta a los docentes en la semana próxima. Se planteará una recomposición en tramos y con una instancia de revisión en setiembre.

La representación de Amsafé pidió "la necesidad de que la discusión salarial se lleve adelante de manera periódica, realizando la revisión correspondiente para que la inflación no supere a los aumentos", señaló el sindicato docente en un comunicado.