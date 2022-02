"Prepará el chaleco, porque te voy a dejar la casa como un colador", dice uno de los mensajes que recibió una joven por parte de su expareja, y que difundió en sus redes sociales. E. aseguró que viene recibiendo ese tipo de amenazas desde hace un tiempo, por parte de quien además es el padre de su hijo. La víctima también mostró hematomas por las agresiones del acusado y dijo que hizo denuncias en el Centro Territorial. A ese caso se suma otro hecho de violencia machista que se conoció este viernes, en el que una mujer filmó a su expareja violando la restricción de acercamiento para seguirla en el auto, mientras ella iba en bicicleta, tirarle el auto encima y hacerla caer en Juan B. Justo y Colombres. La víctima hizo la denuncia en Fiscalía y ayer había medidas en curso.

El primer caso tiene como víctima a E., una mujer que relató en redes sociales que la violencia ya existía cuando ella estaba embarazada. Según dijo, el agresor tiene varias denuncias hechas y restricción, pero las amenazas no cesan.

En el chat que se difundió ayer, su ex le dice que está en camino para buscar al hijo de ambos, y le advierte: "Si no me lo das, prepará el chaleco...". Además, la víctima mostró imágenes con marcas y moretones provocadas por su agresor, según expresó. Desde Fiscalía indicaron que el caso está en la unidad de Violencia de Género desde ayer.

El otro hecho conocido ayer tiene que ver con un agresor que le tiró literalmente el auto encima a la víctima y quedó filmado. La imagen se viralizó. "Ahí ven cómo me sigue, tiene una perimetral (desde diciembre), yo vengo de trabajar y me sigue", relata la mujer, mientras se ve a un hombre que conduce un auto con la ventanilla del acompañante baja. En ese momento la imagen se mueve, se escucha un golpe y el teléfono queda filmando el césped y el manubrio de la bicicleta, en el suelo. "Ven lo que me hizo", solloza la mujer.

Ayer, en Canal 3 Ayelén habló de lo que está padeciendo. "Ya no sabemos qué más hacer (con su familia). Ayer me tiró el auto encima, ¿mañana qué va a pasar? ¿Voy a ser un número más? ¿Van a ser mis padres los que salgan en televisión llorando porque me mató? ¿Hasta cuándo? Desde el 16 de diciembre que me separé y él constantemente me está hostigando, a mi familia, amigos y a las personas que frecuento", lamentó.

Antes de filmarlo, la joven relató que la empezó a amenazar. "Dijo que yo iba a terminar en un descampado, 'preparate para lo que se viene'. También dijo que quería ver a la nena y le respondí que vaya a Tribunales y haga las cosas como corresponde. Lo ideal sería que lo vea un perito psicológico", señaló.

Ayelén recordó que cuando se separó, se fue con lo puesto. "Él retuvo a la nena ese día, dijo que yo lo violentaba a él, y tuve que hacer trámites para estar con ella. Me ayudaron de Travesía Uno que luchan contra la violencia de género".

Desde Fiscalía indicaron sobre este caso, que la denunciante ya prestó declaración y aporto datos para la investigación.