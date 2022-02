En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó los próximos 27 y 28 de abril a una audiencia pública para debatir la despenalización del cultivo de cannabis con fines medicinales. La instancia fue fijada a partir del recurso presentado por la organización Madres Cannabis Medicinal Santa Fe (Macame), luego de que la Cámara Federal de Rosario rechazaran el amparo que pedían para no ir presas por cultivar la planta con la que preparan el aceite para tratar las patologías de sus hijos. Mientras avanza a paso lento la implementación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), continúan allanando y persiguiendo a las madres cultivadoras. El representante legal de Macame, Domingo Rondina, sostuvo que la Corte elige esta causa -de las cinco que llegaron- porque la presenta una organización y el efecto va a ser colectivo. "Lo segundo es que vamos por la despenalización del cultivo con fines medicinales, estamos dando el debate de fondo porque nuestra argumentación es muy sólida", dijo Rondina a Rosario/12, para luego agregar: "Es un caso de Santa Fe el que va a sentar jurisprudencia en este tema".

La Corte nacional recibe unas 80 mil causas por año, de las cuales dicta unas 20 mil sentencias, y elige entre cuatro y cinco por año a las que hace audiencia pública porque las considera muy importantes y es necesario que la ciudadanía opine, conozca y participe. Comenzaron en 2007 y hasta ahora se realizaron 37. "Presentamos la causa en el 2018, un juez federal de Santa Fe la rechazó, diciendo que teníamos que esperar a que llegue un producto de laboratorio. Apelamos a la Cámara de Rosario que dijo que esperemos a que la industria farmacéutica elabore un producto, por lo que apelamos el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema", recordó Rondina.

En las audiencias programadas para el 27 y 28 de abril expondrán en primer lugar los amigos del tribunal (amicus curiae). Las organizaciones y personas que quieran opinar en la audiencia tienen tiempo hasta el 17 de marzo para poder inscribirse. "Hay que invitar a toda la comunidad que se presente, nosotros vamos a difundir un formulario, y después la Corte elije cinco personas para que expongan", explicó el abogado.

De las audiencias participará el Procurador Federal ante la Corte y la Defensora General de la Nación, Stella Martínez, que realizó un dictamen apoyando la causa. Las madres van a estar representadas legalmente, además de Rondina por Guillermina Fregona y Mariano Bär. "También estará el Estado nacional, que se se opuso a nosotros tanto en el gobierno de Macri como en el de Fernández. Y además va a estar la provincia de Santa Fe, porque en la causa pedí que se cite al gobierno provincial. Lifschitz dijo que no podían ayudar de ningún modo, y cuando le tocó ante la Cámara Federal, el gobierno de Perotti hizo lo mismo", cuestionó Rondina.

"La provincia no puede dejar solas a las mamás santafesinas que tienen hijos tan graves y están todo el día asustadas porque la policía las allana, las coimea. Mamás que viven en situación de violencia de género permanente, está demostrado estadísticamente que son víctimas de allanamientos más feroces que cuando son usuarios varones. Es un caso de Santa Fe el que va a sentar jurisprudencia en este tema y necesitamos compromiso de las autoridades públicas", agregó.

La misma Corte en el fallo Bustos del pasado mes de octubre señaló que sobre este tema no analizará más la cuestión científico-médica, por lo tanto no hace falta presentar más estudios técnicos. También indicó que la ONU sacó al cannabis medicinal de la lista de estupefacientes a pedido de la OMS. "Falta empatía jurídica. En las testimoniales, una de las madres dijo que su hijo no tenía casi contacto con la realidad, llegó a tener 400 convulsiones en un día por la epilepsia refractaria. Le daban 14 pastillas que lo tenían dormido todo el día, y descubrió que dándole una gotita por día, el nene estaba despierto, miraba los dibujitos, un cambio rotundo en sus vidas", describió Rondina.

"Se ha modificado lenta pero paulatinamente, la mirada social sobre el cannabis medicinal tras las evidencias científicas, y la convocatoria de la Corte es un hecho histórico", destacó Henn, quien acompañó a Macame cuando iniciaron el reclamo y actualmente es Defensor del Pueblo provincial. "Hay que rescatar esta herramienta de las audiencias, es un proceso muy interesante", consideró el ex vicegobernador.

Laura Acosta, referente de Macame, dijo que hay un interés claro de abordar esta problemática, y la convocatoria de la Corte a una audiencia fue una excelente noticia para todas las mamás que tendrán la oportunidad de contar sus experiencias. "Ahora nos toca defender porque de esta instancia dependerá cómo sigue nuestra situación. Para nosotras es importante que nos escuchen los que tienen el poder de decisión, y el poder de defendernos, de cuidar la salud de nuestros nenes. Nos genera mucha expectativa porque no podemos seguir con el miedo y la incertidumbre de que nos pueden allanar o robar", planteó Acosta.