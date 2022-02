El argentino Diego Schwartzman perdió este domingo la final del ATP 500 de tenis de Río de Janeiro, en Brasil, al caer en el partido decisivo ante el promisorio juvenil español Carlos Alcaraz por 6-4 y 6-2.



Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP y finalista el domingo último en el Argentina Open, era el tercer cabeza de serie del torneo, pero no pudo ante la jerarquía del joven murciano Alcaraz (29), de apenas 18 años y una de las máximas promesas del tenis mundial.



Tras un primer set parejo, que se definió apenas por un quiebre en favor del español, en la segunda manda el tenista europeo dominó todas las variantes del juego y aplastó al Peque, quien de todas maneras completó una buena semana y acumuló dos finales de ATP en apenas 7 días de competencia.

"Está haciendo cosas impresionantes para su edad", lo elogió Schwartzman durante la premiación en el court central del ATP 500 de Río; y es cierto, porque con este título, Alcaraz se consagró como el tenista más joven en ganar un torneo ATP 500.

Con su victoria, el murciano subirá del puesto 29 de la ATP al 20. "Me veo preparado para estar en ese nivel. Me siento increíble y estoy listo", comentó después de derrotar a Peque Schwartzman y tras haber dejado en el camino a los italianos Matteo Berrettini (6) y Fabio Fognini (38). "Me he sentido bien y he creído en mí. Me he sentido como en casa en mi segundo año en Río", agregó luego de agradecer al público la ovación.

El ATP 500 de Río, que se jugó en el Jockey Club Brasileiro de la ciudad carioca, es el torneo más importante de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y repartió premios por 1.815.515 dólares.



El torneo, que no se jugó en 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus, tenía como último campeón en 2020 al chileno Garín y el único argentino que alzó el trofeo fue precisamente el Peque Schwartzman en 2018.

ATP 250 de Chile

Por otra parte, los argentinos Juan Ignacio Lóndero y Renzo Olivo se metieron el cuadro principal del ATP 250 de Santiago de Chile, tras vencer en la final de la clasificación previa del torneo al brasileño Felipe Meligeni Alves y al bonaerense Hernán Casanova, respectivamente.

En tanto, el también bonaerense Nicolás Kicker cayó en el partido decisivo de la qualy ante el chileno Gonzalo Lama y se quedó al margen del certamen.

El Topo Lóndero, 114 del ranking ATP.

Lóndero (114 del ranking mundial de la ATP) superó al brasileño Felipe Meligeni Alves (224) por 6-4 y 6-4, al cabo de 1 hora y 27 minutos de juego. A su vez, el rosarino Renzo Olivo (186) derrotó a Hernán Casanova (316), oriundo de la localida bonaerense de Villa Fiorito por 6-2 y 6-2, luego de 1 hora y 32 minutos de partido.

En tanto Nicolás Kicker (211), nacido en la ciudad bonaerense de Merlo, cayó en la final de la qualy contra el chileno Gonzalo Lama (273) por 6-2, 4-6 y 6-4, tras 2 horas y 23 minutos de enfrentamiento.

El ATP 250 de Santiago cuenta con otros seis argentino: Federico Delbonis (37), Federico Coria (63), Sebastián Báez (72), Facundo Bagnis (77), Juan Manuel Cerúndo (80) y Francisco Cerúndo (100).

El azuleño Federico Delbonis, tercer preclasificado del torneo, debutará directamente en la segunda ronda contra el vencedor del cruce entre el chileno Nicolás Jarry (142) y el brasileño Thiago Monteiro (106).

El rosarino Federico Coria (63) se medirán en la fase inicial contra el alemán Yannick Hanfmann (118), el bonaerense Sebastián Báez (72) debutará contra el peruano Juan Pablo Varillas (120).

El santafesino Facundo Bagnis jugará frente al español Bernabé Zapata (125), el porteño Juan Manuel Cerúndo (80) confrontará contra el español Carlos Taberner (113).

Finalmente, Francisco Cerúndolo (100), también nacido en la Ciudad de Buenos Aires y hermano mayor de Juan Manuel, se estrenará ante el boliviano Hugo Dellien (103).

El ATP 250 de Santiago, en Chile, se juega sobre canchas de polvo de ladrillo, reparte un total de 546.340 dólares en premios y tiene como máximo favorito al trasandino Cristian Garín (19).