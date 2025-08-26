Desde Barcelona

UNO Son tiempos imperfectos hasta alcanzar la paradójica perfección de semejante condición. Sí: se puede alcanzar el punto más glorioso e insuperable e idóneo de la imperfección y Rodríguez da cuenta y puede contar acerca de ello. Así, también, Rodríguez puede sentirse completamente apagado y, a la vez, absolutamente inflamable cuando no en llamas. Yendo de aquí para allá con la casi automática inercia de un incendio empujado por vientos caprichosos y consumiendo vegetación altamente inflamable. Rodríguez tiene mucho calor y (mientras con las persianas bajas y el aire acondicionado alto e intentando no pensar en el achicharrante monto de la próxima factura de la electricidad a la vez que no deja de ver documentales atómicos y radiactivos conmemorando los ochenta años del combo Hiroshima/Nagasaki para así no ver todas esas tertulias televisivas donde se vuelven a echar y deshechar culpas entre los mismos que ya lo hicieron con la dana y el apagón y ahora las quemas y quemos cuyos sofocos es para algunos responsabilidad autonómica y para algunos otros es nacional) es ese mismo calor el que lo hace sentirse aún más extinguido de lo que se siente habitualmente. Y tan pero tan imperfecto.

DOS Sí, signo de los tiempos: alguna vez se hablaba del clima cuando (en ascensores descendentes o en fiestas poco festivas) no había mucho de qué hablar con ese casi (des)conocido: la peor categoría social posible, mucho peor que cualquier otra porque obliga a tener una cierta amabilidad con alguien que --nos enteramos luego-- es poco menos que un monstruo. Ahora, en cambio, en las mismas circunstancias, ya no se habla del clima sino del cambio climático con personas a las que conocemos, sí, pero de las que ya no podemos recordar su nombre ni a qué se dedican. De nuevo: señales incesantes de imperfección en aumento; de glitch in the system; de HAL 9000 con voz cada vez más lenta y desmemoriada y cantando cancioncita que, ah, no es "Great Balls of Fire" ni "Ring of Fire" ni "I'm On Fire". Ni ninguna de las nuevas de Taylor Swift ya listas para aterrizar --bombásticas y nucleares-- en nuestros tímpanos para cantarnos lo imperfecto que fue alguno de sus muchos novios o las maldades que le hizo su última enemiga (con su nueva y efímera mejor amiga como featuring en los coros) o lo dura que es la condición de ser una estrella nova/agujero negro en gira planetaria y multimillonaria mientras hace esas caritas que, seguro, ensaya durante horas frente a un espejo al que le pregunta quién es la songwriter más perfecta del mundo.

TRES Y Rodríguez no se va a demorar un segundo en ella para ver lo que le contesta el espejo (aunque si fuese él quien la reflejara, no dudaría en responderle que Lana Del Rey es infinitamente superior a ella; y mejor ni mencionar a Kate Bush o a Rickie Lee Jones o a Suzanne Vega o a Aimee Mann o a Natalia Lafourcade; y por suerte, también, nueva dosis Beatle en el horizonte). Pero sí se va a demorar en uno de esos largos y tendidos artículos que suele publicar The New Yorker para consumo de los cada vez menos lectores dotados de la capacidad de mantener la concentración más allá de una foto, un epígrafe, un tweet, un comment, un like o alguno de esos espejismos de la fama efímera como Jack Kay a.k.a. Ibiza Final Boss: urso hooligan vacacional perfectísimo en su imperfección y otro claro/oscuro síntoma de que todos vivimos en la Era de Warhol. Y el ensayo en cuestión está firmado por la muy bien considerada escritora Leslie Jamison (sus libros son traducidos al español por Anagrama; Rodríguez leyó alguno y no le parece tan perfecta como la quieren querer, pero no está mal tampoco; pronto saldrá su Astilla ocupándose de ese greatest hit de la imperfección popular que es la debacle matrimonial; y Rodríguez no va a leerlo porque se prometió dedicar septiembre a la relectura de Anna Karenina y Madame Bovary). Y el ensayo de Jamison en cuestión --quien en libros anteriores ya exploró otras crisis propias de perfil universal-- tiene un título perfectamente irresistible: "The Pain of Perfectionism" y se ocupa de, sí, los dolores que produce esa necesidad inducida tanto por uno mismo como por todos y todo lo que rodea y acorrala de alcanzar lo sublime y lo inmejorable y lo más cool-top-wow-shake it off. Y de si, si no se es perfecto, al menos ser perfeccionista y ser imperfecto, ok: pero ser un imperfecto recién después de ser un perfeccionista.

CUATRO Y de lo primero que se entera Rodríguez --leyendo lo de Jamison, en boca de un profesor de psicología de nombre Gordon Flett-- es de que el Perfeccionismo es materia de estudio e investigación. "No puedo soportarlo cuando la gente habla del perfeccionismo como algo positivo", explica Flett. Y Flett se explaya en la cantidad de conductas imperfectas que devienen directamente del ansia por la perfección incluyendo adicciones y arrebatos de violencia para con uno y con los demás y problemas crónicos de salud derivados del stress y la autoexigencia hasta una cierta tendencia al terrorismo donde prolifera el "perfeccionismo maléfico". Sorpresa o no tanto: no hay nada más imperfecto que la desesperada búsqueda de la sólida e inamovible perfección. Actividad a realizar ignorando eso de Voltaire ("Lo perfecto es enemigo de lo bueno"), aquello de Churchill ("Lo mejor es cambiar: ser perfecto es cambiar a menudo"), eso otro de Hesse ("Hay quienes se considerar perfectos, pero es sólo para exigir menos de sí mismos"), aquello otro de Dalí ("No temas a la perfección: nunca la alcanzarás"). O, mejor dicho, nunca te alcanzará. Y es que nadie es perfecto, porque nada es perfecto. Pero cómo explicar/educar acerca de eso en tiempos de asfixiantes redes sociales y de apps retocadoras de rostros y cuerpos y de Ozempic y de --según Flett-- la epidemia de perfeccionismo que ahora azota a la Generación Z. Y Jamison se refiere allí a Las perfecciones --novela del italiano Vincenzo Latronico, también en Anagrama-- narrando el ir y devenir de una joven pareja à la Sally Rooney (pero sin tanta hipersensibilidad sollozante) intentando desarrollar su perfección en Berlín. Y, por supuesto, pronto descubren que nada les va tan mal, que sus problemas son pequeños y solucionables, que se llevan bien entre ellos, y sin embargo... Y detalle interesante y perfecta decisión de Latronico: en Las perfecciones no hay una sola línea de diálogo.

CINCO En cualquier caso, cuando Rodríguez apenas comienza a sentir que un pensamiento mínimamente perfeccionista lame sus talones, no tiene más que --como solución al asunto, como casi repelente de todo lo repelente de este verano caluroso y flamígero que ya comienza a sofocarse a sí mismo con sus propias cenizas para que llegue un otoño donde caerán muchas hojas de informes judiciales-- contemplar por unos minutos a la poca clase política local. Aquí vuelven para seguir ahí: todos y todas no parecen muy ocupados por ser perfectos en lo suyo sino, cerrados en banda, más bien ocupados en poner en evidencia la imperfección de aquellos en el otro bando. Sí: la política ya no es destacar haciendo bien lo propio sino destacar lo demasiado impropio de los demás. Viéndolos, Rodríguez no puede sino recordar esa perfecta frase que se atribuye a Otto von Bismarck en cuanto a que "España es la nación más fuerte del mundo: lleva años intentando autodestruirse y no lo consigue". Suplantar ese España por el del país que se prefiera y esta frase sobre la imperfección seguirá siendo perfecta.