De chico, el pequeño Juan Carlos Iwasaki La Puente no podía jugar solo. No podía o no le salía o no sabía exactamente cómo hacerlo. Por eso, siempre necesitó de la presencia del otro: de su mamá, de sus hermanos. Sin embargo, sí se ecualizaba cuando entre sus dedos tenía un avioncito de color amarillo. "Es una representación de la niñez más pura, en la que no era tan consciente de las cosas y podía estar solo porque con ese avioncito ya lo tenía todo", asegura Jaze, alias de Iwasaki, quien está a punto de presentarse como músico por primera vez en Argentina.

En sintonía con los grandes mameros línea Diego Armando Maradona, el actual campeón de la FMS Perú viene de despacharse con Personalidad 7, un álbum gestado desde sus entrañas: un poco pop, un poco rap, un poco indie, un poco electro, un poco rock, un enjambre que tiene un poco todo. Allí, digita coordenadas de su más profunda intimidad. "Es un disco bastante anecdótico, sincero y desordenado", confirma.

Y sigue, refiriéndose al vínculo maternal: "Con mi mamá somos recontra mega unidos", sostiene el MC que justamente en el tema Personalidad 7 les pide disculpas a sus viejos. "Bueno, no es precisamente una disculpa, pero sí es como una bienvenida a mis desastres", confiesa.

Foto: archivo personal de Jaze

--¿Qué lugar ocupa ese avión amarillo que le da nombre a un tema y, además, a tu productora musical?

--Era un juguete que tenía de pequeño. Como yo nunca jugaba solo, llamaba a mi mamá, generaba todo tipo de historias y se las contaba. Siempre tenía que estar con alguien. Y con lo único que jugaba cuando estaba solo era con ese avión amarillo. Ahora, para poder estar tranquilo necesito de muchas cosas: que todo esté bien con la familia, con la novia, con los amigos. Y la canción habla de eso. Ahí desarrollé el concepto del crecimiento, que es una previa a No le mienta a mamá. Y, bueno, mi productora se llama El Avión Amarillo porque siento que llevo el proyecto con mis propias manos.

► "Crecí rodeado de música"

Por caso su madre, Marilú La Puente -vinculada al coaching-, fue quien le acercó algunas pistas y le reveló cierta conciencia crítica que le sirvió para enderezarse. Pero no es que Jaze anduviera torcido, pero sí desde siempre fue alguien estructuralmente reflexivo: "Solía hacerle preguntas sobre Dios y el cielo. Creo que hay algo más después de la muerte, pero no estoy completamente seguro. No podría explicarlo. Me da ansiedad pensar en el más allá", revuelve el rapero nietzscheano.

Y si de su madre heredó la cabeza y los sinuosos caireles del pensamiento, de su padre se llevó la virtud musical: "él es un músico de oreja", apura Iwasaki chico a propósito de Gustavo, el Iwasaki original. Profesor de jardín de niños, músico autodidacta y baterista de una banda de rock, su padre fomentó en él un interés por tocar instrumentos, por atraparse y perderse en fábulas sonoras. "Toda mi vida crecí rodeado de música. No sabía bien cómo, pero sí sabía que iba a hacer música."

Por estos días, el rapero peruano de 22 años anda contento porque acaba de lanzar No le mienta a mamá, con otro guiño a su madre, una canción que revuelve un guiso de inseguridades y pensamientos negativos que terminan exorcizados. "El crecer te hace ver las cosas de otra manera", comparte. No le mienta a mamá, que ya superó las 120 mil reproducciones en YouTube, fue escrita "después de un día horrible" en el que Jaze se llenó de planes para no darse máquina. Y, una vez solo, su cabeza se encendió a mil kilómetros por hora.

A la sazón, este lanzamiento producido por los argentinos Nicolás Btesh de Conociendo Rusia y Pablo Giménez de El Zar forma parte de una renovada etapa musical. "Terminé el disco y enseguida pensé que quería fluir un poco. Ahora estoy en un momento que no sé qué hacer. Voy a sacar singles, mezclarme con gente. Explorar y hacer jugadas nuevas. Se viene música de diferente style", adelanta. Y dice que para marzo o abril sacará material nuevo.

► Brillante sobre el mic



Entretanto, Jaze visitará Buenos Aires para brindar un show en el Marquee Session Live (Raúl Scalabrini Ortiz 666, Palermo) este jueves 3 a las 22. "Siento una emoción total. En Buenos Aires, cuando vine por el freestyle, siempre me recibieron muy bien. Es una ciudad que me ha brindado mucho cariño. Me dijeron que es así porque soy peruano y con nosotros hay buena onda por lo de las Islas Malvinas, que los ayudamos en la guerra. Argentina es un país que me banca y tiene un público increíble", dice.

Asimismo, Jaze tendrá como soporte a Odd Mami, integrante de la agrupación RIP Gang, el colectivo de artistas de Dillom, Saramalacara, Muerejoven, Taichu, Ill Quentin, entre otros. "Odd Mami es una jefa. La escuché y me gustaron sus temas, que tenían un poco de trap urbano pero también algo indie. Me gusta que vaya variando entre géneros. Es bien original lo que hace. Es muy talentosa y muy genia", comenta.

--Saliste campeón de la FMS y de la Red Bull en tu país. ¿Cómo venís con el freestyle?

--Con el freestyle todo muy bien. Compito en FMS pero no tengo idea de cómo va la tabla. Prefiero que sea así. Estoy desconectado de la competencia en sí, pero conectado conmigo para cuando me toca rapear. Estoy muy tranquilo. Éste es el momento en el que más tranquilo estoy conmigo. Porque estoy siendo yo mismo. Quiero mostrar mi esencia, mi freestyle, mi onda. Por ahora me siento muy cómodo.