Mañana sábado 26 de febrero se realizará en el Polo Cultural Saldías el festival NEOMUERTE, organizado por Renata Bade, cantante y guitarrista de Sakatumba. El evento, que será gratuito y al aire libre, busca mostrar diferentes bandas juveniles del under que vienen trabajando y perfeccionando su música punk desde hace años.

Una tarde de sábado soñada (y una noche mejor aún), con un sol a pleno, cerveza, saltos a lo loco y bandas punk en un evento gratuito, ese es el plan que les proponen les chiques de Sakatumba a todes les lectores de Las12. Mañana 26 de febrero en el Polo Cultural ubicado en el asentamiento Saldías se llevará a cabo a partir de las 13 horas el evento bautizado NEOMUERTE donde tocarán K4 (@k4gothetaste), Mujercitas terror (@mujercitasterror), Nenagenix (@nenagenix), Marttein (@marttein), Sakatumba (@sakatumba_), Piba (@pibabanda), Dum chica (@dumchica), La piba berreta (@lapibaberreta), Garbagepeople (@garbage__people), No me toques (@nometoques____), Blanco teta (@blanco.teta), Mujer cebra (@mujercebra) y al finalizar habrá una jornada de música electrónica a cargo de Chino Cizaña (@chinocizanha).

La principal organizadora explica: “son todas bandas que fueron elegidas especialmente por mí porque siento que tienen que ver con lo que está sucediendo en el under punk, post punk y del rock alternativo. Son propuestas que me interesan, tenemos desde glam rock, hasta el punk indie o el punk más trash. Hay toda una variedad de artistas con diferentes gamas musicales interesantes para ver durante todo el día”. Toda esta organización surge desde una propuesta del centro cultural para dar un pequeño pantallazo de todo lo que estuvo ocurriendo el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Si bien todes les artistas vienen tocando hace años, luego de la pandemia, las bandas “estallaron” y la gente comenzó a asistir mucho más a los recitales en vivo, al pogo, al “agite” de la movida y a “bancar los proyectos culturales comprando entradas, que eso no es menor” dice la cantante y remarca que el festival va a ser gratis porque la consideran una linda oportunidad para “asistir y pasarla bien” y la idea desde la organización es que el dinero no sea un obstáculo para ello.

Sobre el espacio cuenta que es un templo al cual artistas visitan todos los días, todas las horas para encontrarse o más que nada refugiarse dentro de Saldías y sentirse como en casa para poder componer sus obras y todo lo que conlleva su material artístico. Renata Bade relata: “es una búsqueda de todos los días y estos festivales son el resultado de eso, de la constancia de muches artistas que aunque no ensayen realmente en Saldías, eso es lo de menos, lo que remarcamos y agradecemos es que el centro cultural nos da el espacio para poder mostrar todo lo que se estuvo engendrando en este tiempo dentro de la movida under”. Lo describe como un portal en el que pueden suceder muchas cosas como por ejemplo tener una reunión o un ensayo con tu banda, salir de la sala y escuchar que desde otra habitación hay un grupo de gente desconocida zapando, acercarse y quedarse tocando con elles desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche, dice: “Es toda gente que está en la misma sintonía, que puede estar horas tocando y entiende lo que es. No cualquiera entiende la vida de un músico, siento que entre músicos no hay prejuicios, vos podés estar ahí horas y no vas a ser un vago, vas a ser unapersona que está creando y que está simplemente dejando fluir y en Saldías se acepta eso”.

En Saldías, artistas de diferentes estilos se juntan a improvisar todos los días

Movida post punk en acción

Continúa explicando que ahí una se cruza con diversos mundos y que ella reafirma esa teórica en el momento en el que se le confía el lugar para organizar la movida, revela que hasta el día de hoy sigue teniendo conversaciones sobre lo que va a ser el evento y que “parece una nena en una juguetería”, súper emocionada por lo que va a ser llevar a cabo un evento de tanta magnitud en un lugar tan prestigioso y respetado por otres artistas. Sigue agradeciendo inagotablemente la confianza del lugar en dar el espacio y enrecibir a “toda esta gente con ganas de saltar, con ganas de moverse y hacer muchoruido y quilombo”. Termina diciendo “quiero sorprender a todos”.

El festival promete ser una constante erupción desde principio a fin, propone poder atravesar diferentes experiencias musicales donde ninguna es igual a la otra, afirma que si bien es un festival de punk, cada banda tiene su identidad y su particularidad que la distingue de las demás, tanto desde lo instrumental hasta la performance en el escenario, dice “siento que con todas las opciones que hay, cualquiera te puede gustar porque para mí el punk no es solo un género musical sino un estilo de vida, ya eso apunta el festival, es un rejunte de muchas formas de poder expresarse”.

Las entradas al evento ya se encuentran disponibles con reserva online

(https://festivap.com/event/474/Festival+Neomuerte+2022 ) y en caso de lluvia las novedades se subirán mediante historias por el instagram de la banda organizadora, Sakatumba.

Por último, Renata Bade curó una playlist en Spotify donde se encuentran canciones de les artistas y bandas que estarán tocando este 26 de febrero a modo de pantallazo para encontrar joyas dentro del under punky.