Las Panteras, Selección Argentina femenina de vóley, sufrieron una inesperada derrota en el peor momento y se quedaron afuera en la fase de grupos del Mundial de Talianda 2025. Fue caída 3 a 0 ante Eslovenia (20-25, 22-25 y 21-25), a priori el rival más accesible del grupo, en lo que era un duelo directo por el pase a octavos de final.

Con este resultado, Argentina quedó tercera en su zona con 3 puntos (le había ganado a República Checa en el debut), por detrás de Estados Unidos (9) y Eslovenia (4). En el fondo quedaron las checas, con dos unidades.

Eslovenia, que venía de perder 3-1 con Estados Unidos y 3-2 con las checas, aprovechó al máximo las falencias argentinas y fue superior de principio a fin. Fatoumatta Sillah, nacida en Gambia y nacionalizada, fue la gran figura de la jornada con 22 puntos, mientras que el resto de su equipo acompañó con un nivel sólido, mostrando eficacia en bloqueo y potencia en el saque.

En Argentina, la máxima anotadora volvió a ser Bianca Cugno con 16 tantos. La opuesta venía de marcar 25 en el debut y 29 ante las estadounidenses (derrota 3-1), con lo que quedó segunda en la tabla de goleadoras con 70, por detrás de la sueca Isabelle Haak, hasta el momento imparable (95).

La derrota significó un duro golpe para el equipo dirigido por Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen. Argentina mostró pasajes de buen vóley frente a República Checa y un esfuerzo competitivo ante la potencia estadounidense, pero se derrumbó a último momento.