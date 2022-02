El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, tiene una duda en la mitad de la cancha entre Diego González y Aaron Molinas, para enfrentar el próximo sábado en Avellaneda a Independiente, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga; en tanto Darío Benedetto practicó en forma normal con el resto de sus compañeros.



Sí están confirmados los retornos de Marcos Rojo y Juan Ramírez por Carlos Zambrano y Eduardo Salvio, por lo que el equipo sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano, Ramírez, González o Molinas; Sebastián Villa, Benedetto.



La práctica del último miércoles, en la que utilizó el dibujo táctico 4-3-1-2 con la participación del juvenil Molinas como enganche, no habría convencido al técnico, y eso le abre la puerta al "Pulpo" González, lo que implicaría un esquema 4-4-2.



El plantel practicó en el gimnasio debido a la lluvia, y luego hizo fútbol reducido en una de las canchas del predio de Ezeiza, a pesar de las malas condiciones del clima.



Este viernes, en el último entrenamiento en el complejo Pedro Pompilio, los jugadores harán ejercicios de pelota parada y se conocerá la formación para el clásico del fin de semana.



Benedetto practicó en forma normal con el plantel, luego de que el miércoles no hiciera fútbol por haberse aplicado la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 y tener unas líneas de fiebre, por lo que hizo reposo.



Zambrano estuvo ausente por segundo día consecutivo en Ezeiza por tener un estado gripal con fiebre y estaría descartado para concentrar. El defensor peruano, que fue titular ante Rosario Central el domingo pasado, se hisopó dos días seguidos y le dio negativo de coronavirus.



En tanto, el paraguayo Oscar Romero no estará en la lista de concentrados tras haber firmado su contrato el viernes pasado, aunque crecen las posibilidades de que sea titular o tenga minutos en el debut de Boca en la Copa Argentina, ante Central Córdoba de Rosario, por los 32avos de final, el miércoles 2 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.



El plantel xeneize quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat, y a los probables candidatos a ser titulares mencionados se sumarán Javier García, Jorge Figal, Gastón Avila, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Cristian Medina, Agustín Almendra, Salvio, Exequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.