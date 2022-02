En Rawson, finalmente comenzó el juicio por la denuncia de violación en patota presuntamente cometida en 2012 contra una adolescente, en lo que se conoció como la “Manada de Chubut”. A casi diez años de los hechos, que según el expediente ocurrió en una casa frente a Playa Unión, los tres imputados, todos ellos vinculados a sectores del poder político y económico provincial, llegaron al debate oral -pero no público- por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante” cometido contra M., una joven que entonces tenía 16 años.

En la audiencia de este jueves, que comenzó a las 9.30 y se extendió alrededor de siete horas, se resolvieron los planteos de la defensa. Está previsto que el miércoles 2 de marzo empiecen las declaraciones de la querella, que podrían continuar toda la semana, indicó el tribunal de juicio, compuesto por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

Después de distintas dilaciones ocurridas tras recursos de sus abogados defensores, Luciano Mallemacci, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar llegaron a juicio en libertad. La joven, que hoy tiene 26 años, vive en otra provincia y se recibió de arquitecta, estuvo presente en la audiencia, confirmaron diversas fuentes a Página/12.

La querella adelantó que solicitará penas de entre 20 y 25 años para los imputados, mientras que la acusación de la fiscalía -que excluye el cargo de acceso carnal- pedirá penas de entre 12 y 15 años, porque al momento de los hechos juzgados los tres eran menores de edad. Para la fiscalía, está acreditado que Mallemacci, Quintana y Del Villar abusaron de la adolescente durante una fiesta realizada en la casa del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione, en 2012.

Las audiencias del juicio oral no son públicas. El abogado Francisco Oneto, defensor de Mallemaci, requirió formalmente a la Oficina Judicial de Rawson que el juicio sea “secreto” y acusó a la abogada de la querella, Victoria Heredia de romper el acuerdo de confidencialidad.



En el proceso, el tiempo apremia, dado que en Chubut un proceso legal no puede durar más de tres años, por lo que los delitos quedarían prescriptos el próximo 2 de agosto. En 2012, la denunciante tenía 16 años. De acuerdo con su testimonio, poco después de ocurrido el abuso debió mudarse a otra ciudad, porque era hostigada por los hoy imputados y sus amigos.

"Estamos para acompañarla desde la sororidad, no nos callan más"

Por la mañana, bajo la lluvia, integrantes de la organización “Sobrevivientes Manada”, conformada por activistas que acompañan a la denunciante, manifestaron ante los tribunales. “Queremos hablarle a la sobreviviente, para que sepa que estamos acá para acompañarla desde el amor, desde la empatía, desde la sororidad. No nos callan más, no vamos a parar hasta que se haga justicia”, dijeron en un video que compartieron en redes sociales. "No estás sola, te apoyamos", añadieron.

“Sos muy valiente al estar ahí adentro teniendo que verle la cara a esos violadores y pedimos a esas tres juezas que hagan justicia, que hagan su trabajo. Violadores a la cárcel", añadieron en la grabación, dirigiéndose de manera directa a la joven.

A través de sus redes, la organización también pidió que la comunidad de Rawson acompañe a la denunciante. “Necesitamos estar acá, y apoyar a esa mujer valiente”, insistieron.

Una investigación sin necesidad de que denuncie la víctima

La investigación preliminar fue llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal sin que mediara una denuncia formal de la víctima.

“La reforma del Código Penal estableció que, cuando hay víctimas menores de edad, los fiscales sí pueden investigar de oficio y luego la víctima debe ratificar su intención de que continuará la investigación. Eso es lo que pasó en este caso”, explicó una fuente de la investigación en diálogo con este diario.

En febrero de 2019, el fiscal Fernando Rivarola tomó declaración testimonial a personas que estuvieron en la fiesta donde, de acuerdo con la el expedidente, los jóvenes abusaron de la adolescente. Más de 60 testigos confirmaron los dichos de la denunciante. Sus amigas ratificaron que seis muchachos la llevaron inconsciente hasta una habitación, y que luego cuatro de ellos ingresaron mientras otros dos se apostaron en la puerta para asegurarse de que nadie entrara.

La joven se animó a denunciar lo sucedido en 2019, con apoyo del colectivo feminista Las Magdalenas, de Puerto Madryn. Según ella misma contó, terminó por hacerlo luego de que la actriz Thelma Fardin, en conferencia de prensa, brindara detalles de la denuncia por abuso que había radicado contra Juan Darthes. "Perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, escribió en un texto que circuló por redes sociales.

Informe: Mercedes Chamli