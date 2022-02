Desde Roma



Con una decisión insólita para un Pontífice, que generalmente envía a sus portavoces cuando quiere expresarse sobre temas difíciles o manda a llamar al Vaticano al embajador del país implicado, el papa Francisco decidió el viernes ir personalmente a la embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede para expresar su preocupación por lo que está sucediendo en Ucrania.

El Pontífice llegó en torno a medio día, en un auto blanco hasta la puerta de la embajada rusa, que está ubicada en la calle que llega desde el río Tíber hasta la Plaza de San Pedro, es decir a las puertas del Vaticano. En esa calle, la Via della Conciliazione, hay varias embajadas acreditadas ante la Santa Sede, incluso la Argentina

El encuentro con el embajador ruso Alexander Avdeev, que el Papa conoce desde hace tiempo y con el que tiene buenas relaciones, duró aproximadamente media hora, según informó el portavoz de la sala de prensa vaticana, Matteo Bruni. Avdeev se está encargando por otra parte de organizar un segundo encuentro entre el papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, y al parecer mantiene informado a Francisco sobre el conflicto en Ucrania. Y Francisco espera siempre, aseguran fuentes vaticanas, que se abra un canal de negociación para acabar con la guerra.

No obstante estos particulares, el Vaticano no informó sobre los específicos contenidos del encuentro entre el Papa y el embajador. Aunque algunos ya piensan que Francisco podría actuar como mediador, otros descartan esa posibilidad, siendo la Rusia principalmente cristiano- ortodoxa y no católica. Francisco, sin embargo, siempre ha tenido buenas relaciones con las principales iglesias orientales, tanto ortodoxas como musulmanas , a cuyos representantes ha invitado en años pasados al Vaticano para un diálogo abierto interreligioso y a favor de la paz.

Para poder ir a la embajada, Francisco anuló todas las audiencias que tenía programadas hoy, a excepción del encuentro con el nuevo embajador griego ante la Santa Sede que debía presentar sus cartas credenciales. Aparte de esas cancelaciones, el Papa también renunció a ir a Florencia, un viaje que estaba programado para este domingo, para asistir al cierre del encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo organizado por la Conferencia Episcopal Italiana. La sala de prensa vaticana precisó que Francisco debió renunciar a este evento porque tiene un agudo dolor en la rodilla, por lo cual el médico le prescribió reposo. Tampoco estará presente en la celebración del Miércoles de Cenizas, el 2 de marzo.

Aparte de la información oficial de la Santa Sede, el diario “Il fatto quotidiano” publicó otra versión, atribuyendo en parte a las protestas de los curas pacifistas, la renuncia al viaje a Florencia. Parece que los curas pacifistas protestaron por la presencia entre las personas que expusieron en el encuentro de Florencia, del ex ministro italiano Marco Minniti, actualmente presidente de la fundación Med-Or que pertenece a Leonardo, la mayor productora de armas de Italia.

El Papa ya había expresado su preocupación por Ucrania en la audiencia del miércoles en el Vaticano, cuando todavía no habían empezado los bombardeos rusos. “Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania - dijo el Pontífice -. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes (…) Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional”. Y a los católicos les pidió que el 2 de marzo, Miércoles de Cenizas en la Iglesias, hagan un día de ayuno a favor de la paz.

Por su parte el secretario de estado vaticano - número dos de la Santa Sede- , cardenal Pietro Parolin, destacó el jueves las palabras que el papa había dicho el día antes. Y subrayó “ Los trágicos escenarios que todos temíamos lamentablemente están haciéndose realidad. Pero todavía hay tiempo para la buena voluntad. Hay espacio aun para la negociación, hay todavía lugar para el ejercicio de la sabiduría que impida el prevalecer de los intereses de las partes, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y ahorre al mundo la locura y los horrores de la guerra”, concluyó.

El papa Francisco además, el jueves tuvo un encuentro on line con estudiantes universitarios de una universidad jesuita de Chicago con los que también afrontó el tema de la violencia. Titulado “Construir puentes Norte- Sur”, el encuentro fue organizado por la Pontificia Comisión de América Latina del Vaticano. En esa ocasión el papa Francisco destacó que a la violencia “hay que responder con la no violencia activa”. "La denuncia de la violencia es el mayor desafío que debemos afrontar”, le dijo a los jóvenes. Porque “la violencia destruye, no construye, y lo vemos en las dictaduras militares y no militares en el curso de la historia”.

Mientras tanto en distintas ciudades italianas se han hecho varias manifestaciones contra las violencias en Ucrania. Ayer hubo una frente a la embajada rusa en Roma. También algunos monumentos se iluminaron anoche, como expresión de solidaridad, con los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo. Entre ellos el Coliseo de Roma pero también Downing Street de Londres, la Puerta de Brandenburgo de Berlín y el Empire State Building de Nueva York.

Seguí leyendo

https://www.pagina12.com.ar/403947-rusia-ucrania-como-sigue-la-guerra-en-el-este-de-europa-minu

https://www.pagina12.com.ar/403370-rusia-ucrania-vladimir-putin-bombardeo-y-avanza-con-sus-trop

https://www.pagina12.com.ar/403775-conflicto-rusia-ucrania-l-las-claves-historicas-que-explican

https://www.pagina12.com.ar/403925-conflicto-rusia-ucrania-bombardeo-ruso-alarma-mundial-y-mas-

https://www.pagina12.com.ar/403980-ataque-a-ucrania-rusia-reafirma-que-su-objetivo-es-la-caida-