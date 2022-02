#GolDeVisitante Dos que suman segundas funciones: Justin Bieber confirmó doblete para su visita al Estadio Ciudad de La Plata (10 y 11/9), y Harry Styles agregó segunda fecha en River (3 y 4/12). Por otro lado, el DJ colombiano Agudelo 888, cultor del género urbano, animará la Bresh! del 26/2 en GEBA.



#AltaTemporada Llega el final de la segunda de Euphoria, la serie del momento: el 27/2 por HBO y HBO Max se resolverán algunas de las teorías y se sabrá qué pasó después de la obra épica en la secundaria East Highland. Además, si te van las espadas nórdicas, los barcos de madera y los derramamientos de sangre con -ponele- rigor histórico, debuta Vikingos: Valhalla, spin-off/secuela del hit Vikingos (25/2, Netflix). ¿No te alcanza? Salió la tercera de la comedia vampírica What We Do in the Shadows (Star+) y ya llega la cuarta y última del hit policíaco Killing Eve (27/2, Paramount+).

#Festivalipsis Si andás por Entre Ríos, el Ibicuy Fest (26 y 27/2) debuta con artistas como Mil Birras, Viticus, Lluvia de Héroes, Do Neurona, Barrios Bajos, Virginia Ferreyra, Blues Motel, Tano Marciello y más en el Escenario Guardia del Río Paraná, Ibicuy, frente a la orilla del río (y con cámping propio). Mientras tanto, en Buenos Aires, Tecnópolis recibirá el 26/2 una edición gratuita del Festival Futurock, con shows de Rubén Rada, Zoe Gotusso, Nafta, Barbi Recanati y más, junto a DJs, skatepark y radios en vivo.

#CualquieraPuedeGooglear Clic con antivirus: si todavía no te vacunaste contra el covid, o si te falta alguna dosis o estás esperando el refuerzo, sale La Noche de las Vacunas 2, con vacunación libre en más de 100 postas de la Provincia de Buenos Aires, el 25/2 entre las 20 y la medianoche. Clic en ronda: el 26/2 arranca la temporada debut de FMS Colombia, la nueva liga de la federación de freestyle de Urban Roosters que se suma a las de Argentina, España, México, Chile y Perú. Clic con risas grabadas: atención que estrena The Larry David Story, docu-saga sobre el ácido y legendario guionista del clásico Seinfeld (1/3, HBO Max).

#HayTablas Una pareja se rompe y cada cual cuenta su historia en funciones únicas y con estructura abierta en Sería una pena que se marchitaran las plantas, con Julia Ferré y Victorio D'Alessandro (1º al 4/3, Moscú Teatro). Un cuerpo confundido que muta y se va multiplicando protagoniza El ángulo muerto, de Lucía Giannoni (26/2, 3 y 6/3, en el Cultural San Martín). Y la nostalgia por los primeros días de la web dispara El Dios de Internet, de Florencia Werchowsky (27/2 y 1/3, CC 25 de Mayo, gratis).

#VideosConCrema Dale play que es finde largo. En plan de fantasía fit-médica-queer, Marilina Bertoldi y Javiera Mena sacaron el clip de Amuleto y un extra con backstage adicional. En formato ilustrado, Trueno sumó producción de Bizarrap y feat del portorriqueño Randy para Jungle, que tiene un video animado con aventuras de pandillas en el sur porteño, a cargo de Julita Conde y El Dorado. En formato homenaje, Pezones Cardozo subió Hasta el alma, dedicado al performer callejero y saxofonista de la banda, Alejandro Cabrera Britos, fallecido en 2019. Y en formato de fuga y persecuta, Facu Rossi ensambló Ya entendí, rica secuencia callejera con clown, misterio, corrida frenética y plot twist final.