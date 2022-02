Desde Santa Fe

El lápiz rojo del ministro de Economía Walter Agosto lo hizo. La asamblea provincial de Amsafé resolvió ayer no iniciar el ciclo lectivo el 2 de marzo y cumplir un paro de 48 horas el miércoles y jueves en protesta por el aumento que ofreció el gobierno de Omar Perotti, al que consideró “insuficiente”. Así, las clases recién comenzarán en la provincia el viernes. En una votación masiva en la que participaron casi 39.000 docentes, el 98% rechazó el incremento del 41,7% que propuso Perotti (a cobrar en cuatro cuotas, la última en octubre) y si en los próximos días, el gobernador no mejora el ofrecimiento, seguirá un segundo paro de 48 horas, el 8 y 9 de marzo. Votaron en las escuelas 32.884 docentes y 32.343 le dijeron que no a la propuesta de Perotti, la rechazaron y sólo 239 se manifestaron por aceptarla. El resultado reveló el malestar de la docencia santafesina con el gobierno por distintas razones, entre ellas el ajuste en áreas sensibles como la educación para adultos, la falta de respuestas a demandas históricas y la ausencia de diálogo que resuelva los problemas. Una mezcla de lo que en la Casa Gris se identifica con el “lápiz rojo” de Agosto, pero también cierta inoperancia en el Ministerio de Educación.

El plan de lucha que aprobaron los docentes de Amsafé coincide con lo que ya habían resuelto sus colegas de Sadop y UDA: un paro de 48 horas el miércoles y jueves y si no hay una nueva propuesta, otro paro el 8 y 9 de marzo. El mandato de Amsafé Rosario era extender el segundo a 72 horas, pero -en el debate- prevaleció la moción del centro norte.

“La moción más votada fue la de 48 horas de paro, exigir una nueva propuesta del gobierno y en caso de que no hubiera ninguna respuesta, otro paro el 8 y 9”. “Una votación tan masiva en rechazo del ofrecimiento del gobierno (32.300 votos sobre 32.800) tiene que ver con varias cuestiones”, dijo la secretaria general de Ctera y Amsafé Sonia Alesso a Rosario/12. Y las explicó: “1) Los compañeros ven la propuesta como insuficiente, plantean que tiene que ser mejor. 2) Quieren que el aumento sea retroactivo al mes de febrero. 3) Que se acorten los tramos, que sean menos y no cuatro como ahora. 4) Y consideran que el porcentaje que se ofreció (41,7%) no sólo puede igualar a la paritaria nacional (45,46%), sino que podría superarla en algunos puntos”, señaló Alesso.

“El objetivo es recuperar” el poder adquisitivo del salario “que perdimos en 2020, cuando recién tuvimos paritaria a mitad de año. En el primer semestre no hubo” diálogo, recordó. Y después, el gobierno de Perotti “congeló la discusión salarial el día que comenzábamos a discutir, por supuesto que hubo pandemia, pero no recuperamos lo que perdimos en el 2020”.

“Y en 2021, con conflicto y sin conflicto, hubo una propuesta que equiparamos con la inflación. Lo que nosotros queremos es recuperar el poder adquisitivo del salario” que perdimos en 2020. “Esto estaba en todas las mociones” que se votaron en las escuelas, agregó.

Alesso reveló que hay otros hechos que “generan mucho malestar en la docencia”, que vienen de arrastre. Entre ellos mencionó lo que consideran un “ajuste” en un área sensible como la educación para adultos, donde se suprimieron cargos sin cumplir la normativa vigente. Lo que en la Casa Gris llaman el lápiz rojo de Agosto. Y muchos problemas en infraestructura escolar. “Hay escuelas a las que les cortaron el gas, justo en el inicio del ciclo lectivo. Esto pasa en varios lugares de la provincia”, reveló.

A esto se agrega el “problema histórico” con el Iapos, que genera reclamos semanales y en la práctica significa docentes sin obra social. “Una semana, el gobierno nos informa que el problema se resolvió en tal departamento. Pero a la semana siguiente, vuelve a surgir el mismo problema en otro departamento. En los hechos, los compañeros se quedan sin la prestación del servicio, cuando aportan a una obra social que construimos los trabajadores y no tiene control sindical. Hay quite de servicios o tienen que pagar un plus”.

“Otro tema que teóricamente estaba resuelto la semana pasada es el Boleto Gratuito, que lo vimos como una medida importante porque lo habíamos discutido el año pasado. En la reunión paritaria del 22 de febrero nos dijeron que estaba resuelto, pero esta semana los docentes verificaron que el Boleto Gratuito no estaba disponible para los docentes de la ruralidad y para algunos cargos en particular”, agregó.

“Es un cúmulo de situaciones y sólo menciono algunas, que generó este malestar en la docencia” que se tradujo en la votación de ayer, interpretó la líder de Ctera y Amsafé. A lo que se agrega “la escasa actitud de diálogo” en la Casa Gris y “la falta de respuestas concretas” a las demandas de los maestros.