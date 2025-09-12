Cristina Fernández de Kirchner recibió a candidatos porteños de Fuerza Patria, con los que analizó el impacto del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, conversó con Mariano Recalde y Ana Arias, candidatos a senadores nacionales, y con los candidatos a diputados nacionales Itai Hagman y Lucía Cámpora.

Junto a ellos habló de la estrategia legislativa a seguir para rechazar el veto en el Congreso y se interiorizó sobre la movilización universitaria federal que se está organizando. Coincidieron en la necesidad de conseguir más bancas en el Congreso en las elecciones del 26 de octubre para poder frenar las políticas de ajuste de Milei.

Los candidatos tienen vínculo con el ámbito educativo. Recalde es docente universitario de la cátedra de Relaciones Colectivas del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA y además es docente en la UNPAZ y la UNLAM. Arias es Trabajadora Social, docente y la actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Hagman y Cámpora pasaron por la militancia universitaria y tuvieron roles destacados dentro de la FUBA, además de ser egresados de la Universidad de Buenos Aires.

En la misma línea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof afirmó que en las elecciones legislativas "hay que llenar el Congreso de diputados que defiendan la educación pública". Lo dijo al inaugurar la Escuela Secundaria N°58 en el partido de San Martín.

En compañía del primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, el mandatario provincial volvió a denunciar al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento educativo y la paralización de la obra pública.

“Ante un Gobierno que no escuchó a las urnas y vetó la ley de financiamiento universitario, demostramos con hechos que siempre vamos a defender de manera inclaudicable a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles”, sostuvo Kicillof.