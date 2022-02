Central jugó el partido con desesperación, como si hubiera tenido que ganar por muchos goles de diferencia. No marcó en sus primeras ocasiones de gol y cuando Godoy Cruz advirtió los problemas defensivos del canaya, se hizo de una victoria previsible con goles de contragolpe. Cristian González no logra darle identidad a un equipo que se desorienta si Vecchio no gravita y Ruben no convierte. La caída relega al auriazul de toda posición de protagonismo en la tabla.

El partido mantuvo la atracción permanente del público. Porque Central atacó compulsivamente, como urgido, si bien la pelota nunca la tomó Vecchio. Pero desde el primer minuto Central acusó de sus problemas defensivos. Ojeda lo tuvo ante Servio y definió por arriba al pisar el área grande.

Lo mejor de Central fue en la primera media hora. En ese lapso no supo sacar diferencias. El equipo se mantuvo en campo rival y generó pelotas de riesgos sobre Espínola. El arquero mendocino resolvió con acierto en cada jugada de gol, una frente a Ruben y otra ante Vecchio. Un remate cruzado de Montoya se fue por el segundo palo y un cabezazo de Gamba, a la carrera, se estrelló en el travesaño. También lo intentó Infantino con puntazo desde fuera del área que desvió el arquero. De contragolpe, Godoy Cruz dejó pasar situaciones propicias que no pudieron resolver Ojeda ni Badaloni.

En el segundo tiempo Central no tuvo el mismo vértigo en sus ataques. Tras el desgaste físico de la primera parte, el canaya agudizó sus problemas para retroceder. Es que mantuvo su posición en campo rival pero su juego desorganizado lo condenará. Godoy Cruz tomó nota de las facilidades para llegar al área canaya y con una corrida de Ojeda, al recibir pase de Burgoa en pelota perdida por Blanco, puso a la visita en ventaja. Central no cambió en nada y mantuvo sus ataques desordenados. Almada empató de cabeza en una pelota que devolvió al área chica Ruben con una chilena. El empate contagió a los hinchas pero el Kily no logró nunca ordenar las ideas del equipo.

Godoy Cruz se renovó con numerosos cambios y encontró la victoria de la forma que todos veían: corrida de Bullaide, asistencia a Rodríguez al pisar el área y definición fácil ante Servio. Dos jugadas similares le dieron a los medocinos una ventaja que tenía sus razones. Y la victoria para la visita no corrió riesgos. Central desesperó, el Kily metió delanteros solo para ocupar con más hombres el área rival. Se jugaron nueve minutos de adicional que no entusiasmaron al hincha. Central lució quebrado, entre su defensa y su ataque. Y lo perdió a causa de sus dos caras: lo mal que defendió y lo mal que atacó.

Ojeda grita el primero de Godoy Cruz en el Gigante. Imagen: Fotobaires

1 Central

Servio

Martínez

Almada

Báez

Blanco

Montoya

Ojeda

Vecchio

Infantino

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

2 Godoy Cruz

Espínola

Ferrarri

Breitenbruch

Ortiz

López

Acevedo

Abregu

Pintado

Burgoa

Ojeda

Badaloni

DT: Diego Flores

Goles: ST: 12m Ojeda (GC), 19m Almada (C) y 30m Rodríguez (GC).

Cambios: ST: 13m Bullaide por Pintado, Leyes por Badaloni, Allende por Acevedo y Rodríguez por Burgoa (GC), 24m Torrent por Martínez, Buonanotte por Infantino (C) y Benitez por Montoya (C), 31m Caonelli por López (GC), 39m Martínez Dupuy por Gamba (C) y 44m Caraglio por Ojeda (C).

Árbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central