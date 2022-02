El 23 de febrero se cumplió un año del femicidio de Guadalupe Julieta Curual, asesinada en público en la ciudad de Villa La Angostura. En este primer aniversario continúa el pedido de los familiares de juicio a los funcionarios que no habrían escuchado a Julieta.

En las movilizaciones, organizaciones feministas y familiares reclamaron para que no haya una “Juli menos” e inauguraron una escultura que implicó la participación de 15 mujeres ceramistas locales, que todos los 23 realizan actividades para que todo aquel que pase se entere de lo que ocurrió y pusieron una placa.

El hermano de Julieta, que tiene a cargo a la beba de su hermana, no pudo viajar a Villa La Angostura para estar en el acto porque le afecta demasiado la fecha. “Pedimos que los funcionarios actúen cuando lo tienen que hacer. Mi hermana buscó a la justicia y no la ayudaron” dijo a Página 12. Y añadió: “No queremos que le vuelva a pasar a otra chica, que vaya a denunciar y la justicia espere a que pase lo que a mi hermana, que no está más... Aunque igual la justicia sigue sin hacer nada ahora”.

La querella solicita que el Juez Jorge Alberto Videla sea acusado de homicidio culposo, inclumplimiento de deberes como funcionario público y falsedad ideológica. Al comisario Alfaro y el oficial Yébenes, piden que se los acuse de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Juan Bautista Quintriqueo persiguió a su expareja, Guadalupe Curual, por el centro de la ciudad y a pesar de que ella corrió desesperada ante la mirada de unos turistas y vecinos, él la alcanzó, apuñaló en el medio del pecho y la mató con el mismo cuchillo que, según el expediente, la había amenazado anteriormente.

Guadalupe, de 24 años y madre de una beba, había denunciado en 5 oportunidades entre julio de 2020 y enero de 2021 a su expareja. El informe de la querella puntualiza 18 irregularidades en el expediente de familia.

Marcelo Hertzriken Velasco, abogado de la familia, dijo en diálogo con Página 12: “Les tome declaración a más de 19 personas del Juzgado y la oficina contra violencia, lo que me llevó a concluir que el juez Videla jamás estuvo presente en ninguna de las audiencias que se le tomaron al agresor y a la víctima y que delegaba esto en funcionarios de menor jerarquía” y aseguró: “El último año no hubo voluntad del Ministerio Público Fiscal (MPF) de investigar”.

Casualmente el juez Videla renunció el 2 de marzo del año pasado, anulando la posibilidad de destituirlo del cargo. El abogado cuenta que Videla habría firmado que estaba presente en el juzgado cuando no era así: “La muerte no fue casual y es claramente atribuible a omisiones y negligencias protagonizadas por el propio juez”.

El oficial que tomó la denuncia, Roberto Yébenes, no habría comunicado a la fiscalía los delitos de violación del domicilio, asedios, amenazas de muerte con un cuchillo y persecuciones mediante el taxi que Quintriquero manejaba.

El letrado afirma que lo más grave que hizo Yébenes fue que “intimó con la propia Guadalupe y entre comillas pasó a ser su pareja en esos 15 o 20 días, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la denunciante”.

En el momento Quintriqueo fue detenido por unas policías que evitaron también que se autolesionara aún más de lo que ya lo había hecho esa noche, por eso fue trasladado al hospital, donde se le asignó un policía para que lo custodie. En su habitación y “supuestamente teniendo delante de él un efectivo policial” se ahorcó con las cánulas y los cables. “Juan Bautista estaba siendo custodiado por un oficial de la misma comisaría que Roberto Yebenes, quien había sido apuñalado por Juan días antes”, cuenta el letrado.

“Lo relevante es que el fiscal se tomó más de un año en formular cargos por la omisión o por la sospecha de haber ultimado al agresor de un compañero policial”, añadió sobre la labor de la fiscalía. También apuntó contra la fiscalía de género de la provincia de Neuquén, que “rechazó los pedidos de investigación por considerar que no hubo delito ni evidencia de omisión alguna”, lo que llevó a la querella a pedir la destitución de la fiscal hace 5 meses.

Hertzriken Velasco pedirá la revisión del caso nuevamente y que se continúe investigando para poder tener una fecha de juicio este año.