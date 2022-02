El director técnico de Boca, Sebastián Battaglia, discutió con el mediocampista Agustín Almendra, lo echó del entrenamiento en Ezeiza y posteriormente le comunicó al Consejo de Fútbol su decisión de separarlo definitivamente del plantel profesional. De ahora en más, Almendra se entrenará a contraturno sin contacto con el resto de sus compañeros.



El escándalo se produjo cuando el volante, que estuvo concentrado para el último compromiso ante Independiente y luego quedó fuera del banco de suplentes, se molestó porque el entrenador no lo incluyó en la formación alternativa que se perfila para jugar ante Central Córdoba de Rosario, de la Primera C, este miércoles desde las 21.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba por la primera fase de la Copa Argentina. En la práctica de fútbol dispuesta en el Centro de Entrenamiento, el mediocampista de 22 años fue incluido junto con Cristian Pavón en la segunda formación suplente para dejarle su lugar al paraguayo Óscar Romero, que podría concretar su debut en Boca.



Almendra no ocultó su malestar por la decisión de Battaglia y, según testigos, entró a la cancha mal predispuesto, lo que hizo que se envolviera en una discusión con uno de sus compañeros. El técnico le pidió repetidamente que se controlara, pero ante la falta de respuesta del jugador, optó por solicitarle que se retirara a los vestuarios para continuar con el trabajo táctico. Antes de irse, Almendra tuvo una contestación que irritó aún más al entrenador, presuntamente referida a su falta de autoridad para formar el equipo, todo a la vista de los referentes del plantel que realizaban ejercicios de regeneración por haber jugado el sábado en Avellaneda.



Fuentes "xeneizes" adelantaron a Télam que los futbolistas de mayor experiencia tomaron a mal la reacción del mediocampista y entendieron la medida de Battaglia, que más tarde le bajó el pulgar en una reunión con miembros del Consejo que lidera el vicepresidente Juan Román Riquelme. Según esas mismas fuentes, el entrenador fue terminante en su intención de no quererlo más dentro del vestuario, cansado de las actitudes del futbolista en diferentes situaciones de convivencia interna. El cuerpo técnico entiende que Almendra sobrepasó límites en su reacción y que desde hace semanas presentaba una actitud desafiante.



La historia de desacuerdos entre Battaglia y Almendra comenzó en la pretemporada cuando el mediocampista no quiso jugar por derecha en una práctica de fútbol (quería hacerlo por izquierda), lo que motivó que el técnico no lo convocara para jugar ante Colo Colo. Luego volvió ante Universidad de Chile pero se lesionó y estuvo 25 días parado por un esguince grado 2 en el tobillo derecho.



Después de aparecer en primera división en 2018 de la mano de Guillermo Barros Schelotto, quien incluso pensaba incluirlo como titular en la final suspendida de la Copa Libertadores ante River en el Monumental, Almendra fue tasado por Boca en 20 millones de dólares cuando Napoli de Italia tuvo intenciones de adquirirlo. Por cuestiones personales, el mediocampista estuvo casi cuatro meses sin entrenarse con el plantel profesional, pero fue recuperado por el técnico Miguel Ángel Russo hasta convertirse en una pieza importante en la mitad de la cancha y se le extendió el contrato hasta 2023.



Por otra parte, el paraguayo Romero, última incorporación del plantel "xeneize", será convocado para viajar a Córdoba y seguramente sumará minutos ante Central Córdoba, aunque resta conocer si lo hará desde el inicio o como relevo desde el banco de suplentes. La probable formación iría con Javier García; Mancuso, Figal, Ávila y Sández; Diego González, Rolón y Romero; Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos.

La idea de Battaglia sería mezclar algunos titulares con otros jugadores que no vienen teniendo tanto rodaje en la Copa de la Liga Profesional. Probablemente haya un titular por línea, aunque ese criterio no correría para el arco ya que el técnico quiere que Javier García -suplente de Agustín Rossi- sume minutos para que tenga ritmo de competencia. En defensa es posible que pueda estar el colombiano Frank Fabra ya que al ser expulsado el sábado ante Independiente no podrá jugar ante Huracán el domingo por la Copa de la Liga Profesional.