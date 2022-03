Hay tantas formas de vivenciar lo importante como personas en el mundo. La pregunta que eso genera es uno de los motores del nuevo proyecto de Fernando Rubio. Indagar donde empezó algo importante en la vida, reconocer algunos de esos momentos fundantes es lo que habita Donde empiezan las cosas que son importantes, una obra escrita y dirigida por él, que se nutre (como en varios de sus proyectos) de la historia del público.



Rubio es director, dramaturgo y artista visual. Desde 1998 lleva a cabo diversos proyectos en busca de la reformulación del espacio y el vínculo con los espectadores. En esta oportunidad, presentará en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) una obra, cuyo motor y fin es: “hacer crecer un archivo de voces infinitamente, pero también apuntando a la liberación que provoca pensar en lo importante”. Es decir, un archivo infinito que guarde memorias esenciales de la gente.

El trabajo consta de dos partes. En la primera, "La filmación del público" (que fue realizada durante la tarde del 25 de febrero en el Teatro Sarmiento) fueron filmadas aquellas personas que quisieron contar un momento fundante en sus vidas. Esa fue la consigna que propuso Rubio: narrar un momento en el que algo importante en sus vidas hubiera comenzado. Esos testimonios filmados son los que luego formarán parte de la segunda parte del proyecto: una instalación y una performance que se presentará el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo a las 17, también en el Sarmiento. “En la performance vamos a ser cinco en escena, con música y textos que están apoyados por las sonoridades. La música atraviesa el texto y la música se apoya en él”, detalla Rubio. A él lo acompañarán Horacio Banega, Pablo Gasloli, Nayla Pose y Sebastián Schachtel.

Esta necesidad de trabajar el tema de la memoria y los recuerdos surgió, según cuenta, en plena pandemia y producto de un deterioro mental y físico muy grande de su madre. Ese fue el disparador para empezar a escribir. Como respuesta al dolor y mientras la pandemia se llevaba la vida de tanta gente. “Tomo ese momento como uno fundante, donde uno empieza a ver el final de la vida de su madre y junto con un momento colectivo donde también se estaba fundando algo a partir de la enfermedad, el dolor, la muerte colectiva, la incertidumbre y todo lo que vivimos”, relata.

-¿A qué apuntabas con las partes del proyecto?

-Llegar a una construcción infinita de un archivo, tratando de encontrar en las voces de la gente una manera de provocar otro tipo de estado, y a la vez una conciencia de lo importante. Un poco en respuesta a la suerte de olvido que apareció después haber vivido algo tan hondo colectivamente como lo fue la pandemia y la necesidad de volver a todo tal cual estaba como una especie de negación. De alguna manera el fin de la obra es hacer crecer un archivo de voces infinitamente vinculadas a todas estas reflexiones.

-Vos solés tratar en tus trabajos temas como la memoria, los recuerdos. ¿Qué te interesa abordar sobre eso?

-Todas mis obras estuvieron atravesadas por la reflexión de la memoria y el tiempo, lo que queda como una resonancia infinita y esa sensación de perderlo todo. Justamente en esta obra, ver la pérdida de la memoria de mi mamá es un eje central, pero en todas mis obras hubo una mirada no sólo sobre buscar el pasado como una necesidad de entender dónde estamos, sino también como una posibilidad de proyección. Me parece importante construir y descubrir el valor de la presencia, no solamente del recuerdo. Siento que también hay algo fundante en esa posibilidad de recordar, en ese ejercicio que no es solamente colocarse en el pasado sino entender cómo nos constituimos hoy, en las múltiples memorias y posibilidades, incluso con sus olvidos, sus transformaciones o tergiversaciones. Y muchas veces esto aparece en mis trabajos a partir de la muerte, pero también siempre buscando una zona de la belleza de la memoria.

-¿Qué lugar ocupa el espectador en Donde empiezan las cosas que son importantes?

-No busco sólo exponer o mostrar la memoria del público, sino también entender cómo nos constituimos al momento de crear una obra y saber qué parte de esas historias son un eje central dentro del material. Lo que a mi más me importa de eso tiene que ver también con lo que resuena. Es importante que se cree el archivo y algo se dispare, a partir de que alguien lo empieza a desplegar. Si esa inquietud o interrogante atraviesa a una persona, alcanza. No es necesario que todo el mundo cuente algo. Creo en ese ejercicio y en que nunca va a ser pasiva la presencia. Y esas son las resonancias que me interesa provocar.

