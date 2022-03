Tras la puesta en escena que montó el PRO durante la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Alberto Fernández, luego de abandonar el recinto cuando el máximo mandatario habló de la millonaria deuda con el FMI que dejó Mauricio Macri y le reclamó a la Justicia seguir con la investigación que impulsó el Gobierno, el diputado radical Facundo Manes explicó por qué decidió permanecer sentado en su banca.

Su foto, sentado en un sector del recinto donde todas las sillas estaban vacías, se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar", precisó el legislador en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos".

El show de la oposición

"Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, advirtió Alberto Fernández sobre el origen de la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Fueron las últimas palabras que pronunció ante la totalidad de la Asamblea Legislativa: en ese momento, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio abandonó teatralmente el recinto.



No obstante, solo se levantaron los referentes del PRO y se retiraron del recinto, dejando gran parte de las bancas vacías, las mismas que habían poblado con banderas con los colores de Ucrania.



Pero no todos eligieron irse, ya que siguieron en sus lugares todos los radicales, incluido Cornejo y Facundo Manes, y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y todos sus legisladores.

Si bien luego borró el tuit, algunos usuarios de las redes sociales lograron capturar un mensaje del diputado del PRO, Fernando Iglesias, enojado con su par por la decisión de permanecer en el recinto. "El cerebro de Manes. Próximamente, en las mejores librerías de Peronia", escribió como burla a la explicación del diputado radical.