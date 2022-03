El director técnico de Boca, Sebastián Battaglia, apuntó contra Agustín Almendra y el juvenil Alan Varela, ambos apartados del plantel profesional y bajados a la división reserva por diferentes actos de indisciplina, y dijo que deberán hacerse cargo de sus reacciones y comportamientos. "Hay reglas por cumplir y el que no las cumpla, tendrá consecuencias. Se tienen que hacer cargo" advirtió el entrenador poco antes del viaje del plantel rumbo a Córdoba donde Boca enfrentará este miércoles a Central Córdoba de Rosario, por los 32avos. de final de la Copa Argentina,



"Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y hay que cumplirlas. Hoy (por este martes) los dos se entrenaron con la Reserva", explicó Battaglia y luego agregó: "Hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron" señaló el entrenador.



Battaglia conoce a los juveniles de su paso como DT de la Reserva aunque las reacciones de las últimas semanas lo llevaron a tomar esta decisión. En el caso de Almendra, que lo insultó delante de los otros futbolistas, es complicado que continúe en Boca en el corto plazo y podría seguir su carrera en el fútbol brasileño o en la MLS de los Estados Unidos. El futuro de Varela por ahora resulta más difuso, pero se estima que el club esperará ver cual es su comportamiento antes de ponerlo en venta.

"A mí me ha tocado y no necesito que nadie me cuente cómo es la Primera de Boca. Pero como cuerpo técnico tenemos unas reglas que cumplir y acá hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que uno hace", aseguró Battaglia quien además dijo: "Yo fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir y lo que queremos para nuestro equipo. El que se quiere sumar, bienvenido sea. Y el que no las cumpla, tendrá sus consecuencias. Bajamos una línea y fuimos claros en lo que hablamos. A partir de ahí, cada uno decide su camino", afirmó.



Además, recordó una frase de Carlos Bianchi, quien lo dirigió en varios pasos en su carrera como futbolista, acerca de que "una vez" te levanta de la banquina para sumarte al grupo y a la "segunda" ya no. "Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Carlos Bianchi. Es lo que hay que hacer. Tenemos una linea que ya la hablamos con todos. Sabemos lo que queremos para nuestro equipo, para nuestro grupo. Cada uno que haga cosas tendrá que hacerse cargo de sus consecuencias", cerró.

Por su parte, Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo de la institución y titular del Consejo de Fútbol viajó con el plantel a Córdoba, para mostrarse cercano a Battaglia en medio de la nueva crisis disciplinaria. La postura de técnico además fue avalada por los referentes del plantel por lo que su figura no parece haber quedado dañada luego del estallido del lunes.