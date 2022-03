Este miércoles la Justicia indagará a los seis detenidos por la violación grupal cometida contra una joven en Palermo, dentro de un auto estacionado en la calle Serrano al 1300, el lunes.

La indagatoria está prevista para el mediodía, pero hasta ahora no se definió si será de manera presencial, en el Juzgado Criminal y Correccional 21, ubicado en Talcahuano al 500, o a través de una audiencia virtual.

Los acusados, en cuyo auto además se incautaron dosis de LSD, deberán dereclarar ante el juez Marcos Fernández por el delito de "abuso sexual".

La violación en patota descubierta por vecines

"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", contó Natalia, testigo presencial del hecho.

Ella y su marido llamaron a la policía e intervinieron para rescatar a la joven, que se encontraba en estado de somnolencia. Los jóvenes intentaban evitar el rescate y, en cambio, apuntaban a huir llevándosela con ellos. Otro vecino intentó registrar en video el episodio y también fue agredido por los hoy detenidos.

Cuando llegaron los policías de la comisaría Vecinal 14A, la joven logró contar que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos, psicólogos y recibió asistencia de expertos de la Oficina de Violencia Sexual.

"No tenía ni fuerzas para gritar"

"No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar", dijo la panadera. "Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso", contó la testigo, quien agregó que "todos abusaron de ella, eran como animales".

Los investigadores esperan los resultados de los peritajes en busca de ADN, para establecer si todos los detenidos participaron activamente del abuso. Al menos dos de los apresados tenían lesiones en el rostro similares a arañazos, por lo que los peritos analizaron las uñas de la víctima para extraer rastros orgánicos analizables y elaborar un patrón genético que permita vincular ese ADN con el de alguno de los detenidos.

Dentro del auto, los investigadores hallaron marihuana, dosis de LSD y secuestraron siete teléfonos celulares, que serán peritados. Los detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos, de 23 años, Tomás Domínguez, de 21, Lautaro Pasotti, de 24, Ignacio Retondo, de 22, Alexis Cuzzoni, de 20, y Franco Lykan, de 24.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.