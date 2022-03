Silvio Santander, entrenador campeón con San Lorenzo en la Liga Nacional de Básquetbol, apuntó este miércoles contra Marcelo Tinelli, presidente del club actualmente de licencia, por no haber cobrado la totalidad de su contrato. El empresario televisivo respondió una defensa insólita, ya que acusó al técnico de faltarle el respeto, pero reconoció que le deben 700.000 pesos desde octubre del año pasado.

"A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr. Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más", escribió Santander en su cuenta de Twitter. En el posteo, los hinchas de San Lorenzo se manifestaron contra Tinelli y en favor del director técnico, de amplia trayectoria en la Liga Nacional e incluso con pasado en diferentes cuerpos técnicos de la Selección Argentina.

San Lorenzo atraviesa un mal momento económico y ya recibió sanciones por parte de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) por diferentes deudas con jugadores extranjeros como Mathías Calfani, Donald Sims y Jerome Meyinsse, entre otros. Por estas deudas, la FIBA notificó a la Confederación Argentina de básquet (CAB) para autorizarlo a una eventual desafiliación de San Lorenzo, aunque por ahora no hubo novedades.

Tras la publicación de Santander, Tinelli ensayó una defensa al menos curiosa. "Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter, antes de publicar el contrato de rescisión del vínculo del técnico con el club.





Luego escribió: "Le recuerdo Señor Santander, que usted, en la resición (sic) que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que en SanLorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad". Lo llamativo es que con ese documento qué el mismo publicó y que lleva lasa firmas del presidente Horacio Arreceygor y el secretario Miguel Mastrosimone, Tinelli está reconociendo que el club le debe a Santader 700.000 pesos desde octubre del año pasado.

San Lorenzo, vigente pentacampeón de la Liga Nacional de básquetbol, atraviesa una difícil situación económica que incluso motivó versiones de una eventual venta de la plaza. Y si bien eso no ocurrió, tuvo que desmantelar el equipo que conquistó el último título y sólo quedaron algunos juveniles, a los que se sumaron nuevos jugadores de menor renombre para esta campaña.