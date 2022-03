Maia Morosano es poeta, escritora, performer y una docente apasionada que propone generosos viajes literarios a quienes participan de sus talleres Patas de Cabra. Violeta Parra, la jardinera, es el nombre de un taller que brindará el viernes 11, a las 20, en Plataforma Lavardén, con entrada gratuita, que se reserva online. "La idea es acercar la literatura y el arte popular a todes. En las canciones de Violeta Parra, como en las de Gilda o María Elena Walsh, hay recursos poéticos que utilizaron poetas, varones y mujeres, de todos los tiempos: la metáfora, la metonimia, el oxímoron, la hipérbole, el encabalgamiento que es un recurso muy importante para la canción", cuenta Maia sobre la intención de los talleres abiertos a todo público que brinda cada año. Las referencias no son azarosas: en 2021 los dedicó a María Elena Walsh y Gilda.

Develar la trama de la literatura no le hace perder magia sino, por el contrario, hace tangible la belleza. "Contar, explicar desde canciones populares esos recursos poéticos que quizás asustan ¿qué es una metáfora? Muchos dicen no sé, pero las cantamos y las conocemos. Surge como una forma de acercar la literatura a todo el mundo, eso es lo que a mí me apasiona", dice Morosano. No quiere hablar de bajar "porque no hay nada que bajar". En realidad, plantea que la literatura "deje de ser de unos pocos estudiosos o estudiosas. Lo tenemos todo al alcance de la mano pero a veces el discurso crítico literario está puesto en un lugar inaccesible, que es ajeno a quienes no estudien específicamente literatura. Y la idea es que podamos disfrutar y si también entendemos de dónde viene y cómo es, podamos animarnos a producir nuestras propias canciones, metáforas, imágenes y todos los recursos que utilizan estas grandes compositoras".

Violeta Parra es una figura apasionante, fundamental del siglo 20. Pacifista, militante comunista, de enorme compromiso social, la primera mujer latinoamericana que expuso en el museo del Louvre. Sus tapices no están disociados de las canciones, la producción poética, ni de la recopilación del canto popular de su país, sino que todo es parte del mismo ser artístico. ¿Por qué La Jardinera? "Le puse la jardinera porque en muchísimas canciones, incluso algunas que tienen un tinte político importante, en contra de la guerra, por ejemplo, también del machismo, están siempre las plantas como lugar de la naturaleza que desborda y la naturaleza como ese lugar de la mujer que desborda, que se intenta controlar, atar y que derrama por todos lados. Y muchas de las figuras poéticas que utiliza están relacionadas con la naturaleza, con las plantas", cuenta Morosano, que estará acompañada por la cantante Neyén Morra, quien interpretará algunas canciones de Violeta, de las más bellas del cancionero popular.