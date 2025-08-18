Tras largos meses de incertidumbre, continúa el conflicto en la importante empresa alimenticia Lácteos Verónica, con la denuncia de los trabajadores de un vaciamiento intencional de la firma y con un pedido preventivo de crisis por resolver.



Consultado por la 750, Sergio Polidoro, delegado y trabajador de la empresa, explicó que desde el lunes pasado, cuando tuvieron una audiencia con la Secretaría de Trabajo, están sin ninguna novedad.

“La semana pasada tuvimos la última audiencia. Estamos a la espera de que la Secretaría tome alguna decisión sobre el preventivo de crisis que pide la empresa”, explicó.

Por estas horas, según trascendió, habría una firma francesa interesada en comprar la producción. Sin embargo, los trabajadores advierten que esto podría traer una aceleración en el conflicto.

“Puede ser que quieran vender la empresa sin los empleados adentro. Es la idea, es como siempre decimos en las asambleas, pelearla todos juntos y salir todos juntos”, afirmó Polidoro.

Además, denunció que en este contexto los salarios siguen atrasados. “Nos deben el 65 por ciento de junio, todo julio y el aguinaldo”, explicó en un contexto de inflación creciendo y donde los salarios a duras penas alcanzan para llegar a la cuarta semana del mes.

Por eso, consultado sobre cómo están haciendo los empleados en este contexto, dijo: “Es salir a hacer changas y pelearla día a día. Esa es la realidad. No te puedo explicar. Es una cosa muy triste”.

Y añadió: “Es evitarle cosas a nuestras cosas que antes se las podíamos dar. Y cortarle todo. Porque lo poco que cobramos es para pagar las prepagas, porque esta gente se está quedando con los aportes”.