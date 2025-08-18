“Literalmente, la salud está fuera de control”, aseguró este lunes por la 750 Flavio Vergara, técnico virólogo del Malbrán y coordinador de salud, ciencia y técnica de ATE nacional, mostrando una de las caras más directas del ajuste sobre la sociedad.



Para explicar esta afirmación, dijo, alcanza con ver lo que está pasando con un caso “paradigmático”, el del fentanilo contaminado que ya produjo 96 muertes en todo el país.

Para el virólogo Anmat, el organismo encargado de supervisar y gestionar todo lo que tiene que ver con medicamentos, alimentos y tecnología y su correcta salubridad y seguridad “tiene responsabilidad”.

“El Anmat, debilitado, no puede dar respuesta en tiempo y forma y contamos ciudadanos que fallecieron”, aseguró sobre la falta de políticas claras sobre las irregularidades en la producción del fentanilo.

Y añadió: “En el caso de la adulteración de un producto, se ponen insumos más baratos para mejorar la ganancia. En este caso es una mala práctica del laboratorio. Tiene edificios que no están en condiciones, mala higiene y falta de equipamiento”.

“Eso hace que el producto no pueda salir a la calle”, aseguró. Pero se lamentó que durante la gestión de Javier Milei el organismo se quedó con menos de 10 trabajadores para controlar más de 300 laboratorios.

“El problema es la incapacidad de Anmat, porque por lo menos cinco de los inspectores se fueron por malos salarios. Y ya eran pocos. El problema es que perdimos 40 por ciento de salario. Y congelaron las vacantes. Echaron a cuatro, pero se fueron personas por bajo salario”, se lamentó.

De cara al futuro, afirmó: “El panorama es sombrío. Estamos insistiendo en las mesas paritarias. Venimos haciendo hincapié en los convenios colectivos de los trabajadores de salud”.