Everlast. La marca del guante se lee en la derecha de Justo Antonio Suárez, musculosa de entrenamiento, el cuerpo en su esplendor, los puños arriba, dispuestos, las mandíbulas tensas, el gesto duro en la cara. Eran sus días de oro, finales de los años ’20, invicto y con el título del mundo en la mira, la fantasía de la eternidad, el aura de ídolo popular hecho de abajo, con una hinchada barrial que lo sigue a todas partes donde va, los reportajes en los diarios y las tapas de las revistas. La foto descripta al comienzo de estas líneas apareció en El Gráfico y es la que eligió Enrique Medina para la portada de ¡Torito!, la novela que narra la historia de este boxeador legendario, publicada en estos días por el sello Alfaguara. “Es un libro que debí haber escrito ya en 1999, porque por entonces hice parte de la investigación, pero luego las cosas se encaminaron para otro lado”, cuenta en un bar de Santa Fe y Coronel Díaz, Palermo, el barrio en el que vive. “Y es que me resistía a contar la vida de Justo Suárez, porque lo tengo muy asociado al fantasma de mi padre”.

“En fin, de una vez por todas debo escribir este libro sobre él... Si no, se me pasan los años en tonterías... Primero lo postergaba para la próxima semana, luego para el próximo mes, ahora para el próximo año... ¡Mi Dios! ¡Qué rápido ha sido todo! Bien, deberé ordenar las páginas que ya tengo escritas...” Ya mayor, quien narra en la novela es Rosalía, una de las hermanas mayores del boxeador, la más cercana, la que lo acompañó en su carrera y también en el temprano desbarranque, cuando la tuberculosis le fue carcomiendo las fuerzas y los días. El Torito de Mataderos nació el 9 de enero de 1909 y fue el décimo quinto hermano entre veinticinco: “Éramos tantos que la vez que nos llevaron al zoológico tuvimos entrada preferencial: creyeron que éramos alumnos de un colegio”, bromea Rosalía/Medina en la primera línea de la novela. Un fulgor fue la vida de Suárez: a los cinco años vendía diarios, a los nueve era ayudante de desollador en un matadero. “Siempre creí que la furia que tenía mi hermanito al atacar a sus rivales arriba del ring tenía mucho que ver con ese trabajo de matar vacas”. Varios de los hermanos de Torito eran boxeadores: Gregorio, el mayor, hizo más de 300 combates. En el fondo de la casa familiar habían montado un ring en el que entrenaban y organizaban peleas clandestinas. Era un pibito Justo Antonio cuando empezó: a los catorce, cuando ya cargaba costillares de 70 kilos en el frigorífico, debutó como amateur. En 1928 arrancó con su carrera profesional y para cuando consiguió el título nacional, a los veintiuno, ya era pasión de multitudes: algunas de sus peleas, en el viejo estadio de River, convocaban a 50 o 60 mil espectadores.

“En su momento Planeta me incluyó en un plan para publicar historias biográficas o noveladas de personajes muy famosos del deporte, a los que enganchaban con algún escritor con el que pudiera compaginarse”, sitúa Medina. “Y a mí me propusieron a Justo Suárez. Como tenía muy buena relación con gente en distintos diarios, fui a los archivos de La Nación, de Clarín, y me encontré con materiales buenísimos. Pero como me rondaba esta cosa fantasmal con mi papá, le propuse a la editorial trabajar con algún boxeador más cercano en el tiempo, y así escribí Gatica, el boxeador de Evita y Perón. Que al final salió por Galerna, ya ni me acuerdo cómo fue, creo que me ofrecieron más dinero. Anduvo muy bien esa novela”.

Enrique Medina (Foto: Pablo Mehanna)

IR PARA ADELANTE

Medina irrumpió en la literatura argentina en 1972 con Las tumbas, novela con señales e inspiraciones autobiográficas de sus tiempos en internados de menores, que tuvo extraordinaria repercusión de crítica y público: en cinco años agotó 26 ediciones. Tiene más de cuarenta libros publicados, entre novelas, cuentos, poemas, ensayos; obras como Somos ángeles, Perros de la noche, Strep-tease y Las tumbas fueron prohibidas durante la dictadura. También fue prohibida El Duke, cuyo protagonista es un ex boxeador que trabaja para los grupos de tareas.

“Yo tiempo atrás sabía mucho de boxeo, y también de jazz, como nadie: después, viste, a la distancia las cosas se olvidan”, dice Medina. “Vi las últimas peleas de Gatica en el Luna Park, mi padrastro me llevó. A Gatica lo veías sentado en la vidriera del restaurante de Prada, que siempre se portó muy bien con él. Incluso podías cruzártelo en la avenida Corrientes, ya cuando caminaba casi tropezándose hacia adelante, porque había quedado muy mal de un combate que había hecho con Karadagián. Lo conocía de chiquito, porque fue a hacer una exhibición a los reformatorios con un campeón pluma que se llamaba Ricardo González, Gonzalito, un tipo que para nosotros era muy importante porque había salido de los institutos de menores. Pero la pelea era una payasada, porque en algún momento Gatica le da una patada en el culo al otro. Y a nosotros nos daba coscorrones. Era un gran admirador de Justo Suárez, hay una cadena que se arma ahí en términos de estilo”.

Dice el Torito, en la novela: “Mi estrategia mejor es golpear con los dos puños con velocidad... Si me coloco de perfil estoy impedido de hacerlo, yo sería un clásico jabeando con la izquierda y tirando la derecha de tanto en tanto, y así disminuiría mis posibilidades de abrumar y desconcertar al rival”. Le cuestionaban que descuidara la defensa, que se mandara desguarnecido. “Y no, lo suyo era ir para adelante, tirar golpes, ver quién aguanta más, y punto”, dice Medina. “Lo suyo no era del estilo ‘mirá cómo te esquivo, mirá cómo te toco y no podés pararme’. No: él era más un peleador callejero, de ir a sacudir al otro, dame que te doy”. ¿Y qué le parecía a Medina el estilo de Nicolino Locche, alias El Intocable? “Nunca me interesó, ni me llamó la atención, para nada; le reconozco todo, pero no...” Su boxeador argentino favorito fue Monzón: “Un tipo cerebral, que dominaba el cuadrilátero. Lo asocio mucho con Messi. Para mí fue un genio”.

Dos años atrás Medina escribió el prólogo de Cien años de boxeo argentino en doce combates legendarios, un libro armado por Ernesto Cherquis Bialo, Carlos Irusta y Diego Morilla. Este último supo, en esa confluencia, del antiguo proyecto de la historia de Suárez: “Y se entusiasmó mucho, se ofreció a ayudarme; este libro salió gracias a él”, dice Medina. “Fui a buscar lo que ya tenía escrito y no me convencía, era una especie de Wikipedia, sin sentido de novela. Andaba por el lado de la biografía, pero si no le agregás algo único a la biografía no tiene gollete. Y así fue que, dándole vueltas, de pronto encontré a la hermana y dije esto puede andar. Tengo varias novelas narradas por mujeres, como Transparente o El secreto. Al meterte en la piel de una mujer siendo un hombre te da la posibilidad de esconderte un poco vos, el autor. Cuando le encontré esa vuelta empecé a reordenar las cosas y a darle a la novela ese estilo enquilombado, que desde mi punto de vista le da verosimilitud al personaje, y así fue como de biografía pasó a ser el relato literario de una persona y adquirió, sumado al trabajo de montaje, calidad de novela”.

“Rosalía existió, yo le armé una vida novelesca, pero el personaje está inspirado realmente en esta hermana”, dice Medina. Hay referencias a ella en el archivo de El Gráfico: se sabe que hacía giras recitando poemas por el interior, que estaba en contacto con las redacciones de los medios, que conoció al promotor José Lectoure, el fundador del Luna Park. En la novela recita a Almafuerte, a Alfonsina Storni, a Whitman; y un poco boxea; y también zarandea lo que puede al empresario. Está centrada en contar la vida de su hermano en detalle, sus brillos y sus sombras, sus amores y sus desamores, pero en segundo plano va apareciendo su propia historia y va retratando, a la vez, la ciudad de Buenos Aires y pulsiones varias de la época. En 1930 acompaña a su hermano en una serie de combates que ganó en Nueva York: al volver, una multitud los esperaba en el puerto. Todo parecía estar dado para que Torito se convirtiera en el primer boxeador argentino campeón del mundo. Pero al año siguiente volvió al Madison Square Garden y un tal Billy Petrole lo noqueó en el noveno round y la cosa se puso cuesta abajo. En la historia se baraja la idea de que sus fuerzas habían mermado porque ya estaba enfermo, o porque lo carcomían los celos con su esposa, Pilar Bravo, que lo abandonó y rehízo su vida. “Tuvo una vida tremenda, porque pudo gozar un poquito nada más, en sus primeros tiempos”, dice Medina. “La tuberculosis en esa época no tenía cura. Y en cuanto a su casamiento, disfrutó al principio, pero después se obsesionó y era celoso al mango, se arruinó”.

Portada del libro editado por Alfaguara

FINAL DE JUEGO

“¿Es verdad que ante de entrenarte bebés un vaso de sangre, como rumorea la gente?”, le pregunta en 1924 el periodista Carlos Rúa, del diario La República, al final de una pelea. “Mejor no escriba eso, porque siempre hay boludos que se lo creen”, responde Suárez. “¡Firpo es mi ídolo! El Toro Salvaje de las Pampas: por él me hice boxeador”. Un año atrás Luis Ángel Firpo había sacado del ring con un trompazo al campeón Jack Dempsey en una mítica pelea por el título de los pesados en Nueva York, y aunque perdió el combate eso lo ubicó para siempre en el olimpo del boxeo argentino. Suárez, que era hincha de San Lorenzo, soñaba con ser jugador de fútbol, pero la faena de Firpo lo estimuló hacia los rings. “¡El Torito de Mataderos! Nueva figura de nuestro boxeo”, tituló La República. Tenía quince años y se había ganado la referencia indeleble de la estirpe de su ídolo. “En 1930, cuando fue a pelear a Nueva York, pasó una cosa muy linda”, cuenta Medina. “La barra de Mataderos se va a la Avenida de Mayo, a la puerta del diario Crítica, para escuchar las transmisiones radiales de los combates por los parlantes que pusieron hacia la calle, se fueron a hinchar por él, ahí”.

Cuenta Medina que intentó boxear y que no funcionó. Y por ahí anda el fantasma de su padre, Jacinto Medina, a quien no conoció, de quien supo muy poco. Que era boxeador, que por los golpes pronto perdió la audición, y que en su periplo por los rings hizo una pelea con El Torito de Mataderos. No tiene más referencias: no sabe cuándo fue ese combate, ni dónde. Tito Lectoure supo de esta niebla y le ofreció rastrear en los archivos del Luna Park, pero no surgió nada: al parecer su padre se desempeñó como preliminarista, y quizás quedara fuera de los focos que alumbran las peleas de fondo. “Yo cometí el error de nunca haberle preguntado a mi mamá cosas sobre mi papá, nunca lo hablamos”, dice Medina. “Durante mucho tiempo no le di demasiada importancia. Así que siempre quedó como un misterio: lo único que me decía era que él había peleado con Justo Juárez”. Anota, en la cita incial del libro: “Querido papá, ¿cómo puede ser que te extrañe tanto si no te conocí?”

Apartado, pobre, ya muy enfermo, Justo Suárez murió en Córdoba el 10 de agosto de 1938. Dieciocho años después en el cuento “Torito”, incluido en Final de juego, Julio Cortázar lo pone a monologar en el hospital, ida y vuelta entre el ocaso y la gloria. “Y bueno, es así. Pa peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, me da leche caliente y me cuenta cosas. Quién te iba a decir, pibe. El patrón me llamaba siempre pibe. Dale áperca, pibe. A la cocina, pibe. Cuando pelié con el negro en Nueva York el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. ‘Lo fajás en seis rounds, pibe’, pero fumaba como loco. El negro, cómo se llamaba el negrito, Flores o algo así. Duro de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta a vuelta. Áperca, pibe, metele áperca. Tenía razón el trompa. Al tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo, el negro. Flores, o algo así”. Cuenta Medina que habló sobre el cuento con Cortázar: “’¿Pero por qué no escribiste una novela?’, le pregunté, porque es un monólogo corto. Y él me decía que lo había escrito de una tirada, y punto. ‘Alguna vez voy a escribir esa novela, y voy a poner el cuento en el libro’, le dije. Y no lo puse, porque me pareció una barbaridad, pero hablamos de eso con él, sí”.

Rosalía acompañó a Torito hasta el final. El funeral fue multitudinario, y antes de rumbear para el cementerio de la Chacarita el cortejo pasó por el Luna Park. Se detiene en las fotos, Rosalía, en la despedida: junto a Firpo, en los momentos de triunfo, con su mujer, con sus hermanos. “Es un libro amable con su figura, sí, eso es algo buscado”, dice Medina. “Yo quería hacer un recuerdo a favor. Uno puede destripar a cualquiera, pero me pareció que no... Vos querés o no al personaje. Y en este libro yo busqué que a Justo Suárez se lo quiera”.

Dice su narradora, casi al final: “No es triste morir, triste es no dejar recuerdos”.

ESTA VUELTA CORRE POR MI CUENTA

Por Enrique Medina

De entrada, los dos quisieron dominar el centro del ring, pero mi hermano llevó una ofensiva arrolladora que desarmó a Moya. La lucha era espléndida. Justo Antonio se agazapaba, giraba el torso y descontrolaba a Moya, y ahí mi hermano aprovechaba y de un salto felino lo golpeaba. Sin darle respiro, le entraba de inmediato con golpes poderosos de las dos manos a la cabeza y el cuerpo. Al estar por terminar la vuelta, mi hermano, con un certero trompazo, lo tiró a la lona. Moya se levantó antes de que el árbitro empezara a contar y atacó embravecido. Hicieron clinch y sonó la campana. La segunda vuelta fue un calco de la primera. Moya, recibiendo golpes, aguantaba con guapeza ese castigo abrumador que le daba mi hermano. En el estadio sólo se escuchaba el batifondo de la barra de Mataderos, estimulándolo:

–¡Torito, Torito!

En la tercera vuelta, siguiendo las indicaciones de Franco, Justo Antonio hizo un ataque a fondo incrustando sus puños en la humanidad de Moya, y una formidable derecha al estómago lo dejó sin aire y Moya cayó como bolsa de papas. Cuando el árbitro llegó a contarle siete, Moya intentó ponerse de pie, pero le resultó imposible y la cuenta llegó a diez.

La barra de Mataderos lo llevó en andas hasta un camión, y desde ahí, directo hasta Cangallo y Esmeralda, donde estaba ubicado el diario La República, para que le hicieran una nota por su debut tan exitoso. Y se la hicieron sin escatimar fotos, pese a que había orden de la dirección del diario de controlar el uso de placas para las fotografías, por necesidades de orden económico... Le hicieron todas las fotos habituales que les hacían a los que se destacaban en algo: fotos hablando por teléfono y como leyenda ponían que Justo Antonio estaba atendiendo a una admiradora... Fotos haciendo como que escribía a máquina cuando solo escribía a mano; fotos mirando las rotativas como si estuviera pensando en comprar acciones... Todos fueron a celebrar en el bar de la esquina, sabiendo que mi hermano gritaría su famoso:

–¡Amigos, a chupar la buena cerveza que yo invito!

Y la cerveza corría espléndida entre los integrantes de la barra de Mataderos y los curiosos que por ahí pasaban, que se colaban sin la mínima vergüenza... Siempre que pienso en aquellos bares me da como cierto escalofrío, porque en el caño de donde colgaba el ventilador del techo se acostumbraba envolver un papel engomado para cazar moscas. Cuando era chiquita yo entraba al bar, sentía el zumbido de las moscas atrapadas y me daba pena; pensaba que las pobrecitas tenían las patitas inmóviles y... Y bueno, como todas las cosas, una se va acostumbrando. También había una salivadera para escupir y un cartel que decía “prohibido escupir en el suelo”.

–Tomen que yo pago. ¿Saben cuánto acabo de ganar por vencer a Moya en menos de diez minutos? ¡¡¡500 pesitos redondos!!! Y pensar que en el matadero empecé ganando 10 centavos. Para juntar unos quinientos debería haber trabajado mil días, ja, ja, ja... ¿Se dan cuenta, muchachos? ¡A tomar y a ponerse contentos!

Este era el costado flojo de mi hermano. Pero fue en los primeros tiempos, luego se fue equilibrando de a poco, con los consejos de nosotros y de Firpo especialmente, que siempre le recomendaba comprar tierras. Invertí bien, Torito, le decía; mirá que nuestra carrera es corta... Algo de caso le hizo, pero también tuvo la mala suerte de que algunos vivos le hicieran poner plata en negocios equivocados y la perdiera. En fin... Para mi hermano la vida ya se vestía de rosa, pensaba que crecería en éxitos, que le harían ganar muchos “quinientos”, y muchos “miles”. Y así sería, porque lejos estábamos de sospechar que en Justo Antonio se escondía, precisamente, esa joya que solamente necesitaba espacio vital para lucirse tal como lo querían sus partidarios: peleador, valiente, e impetuoso. Después de ese triunfo, categórico y contundente, los periodistas del box comienzan a respetarlo más y las notas en los diarios le dan más espacio anuciando que:

Este boxeador de estilo primitivo va adquiriendo conocimientos de sus segundos, que lo pueden hacer crecer en su carrera.

También creció la barra, que sumó fanáticos nuevos y de otros barrios. En defintiva, Lectoure decidió organizar la selección de los livianos en el campo profesional con Fernández, los hermanos Venturi y los hermanos Marfurt, todos italianos, y el español Luis Rayo. Estos fueron, en definitiva, quienes despejaron el sendero del éxito para que Justo Antonio lograra un ascenso meteórico hacia la máxima popularidad.

Del debut como profesional ante el peruano Ramón Moya en el Parque Romano de Retiro, 19 de abril de 1928.