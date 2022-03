Uno de los detenidos por el caso de violación grupal en Palermo sumó una nueva acusación por abuso. Se trata de una denunica que presentó ante la Comisaría de la Mujer de Vicente López e hizo pública en una entrevista televisiva una joven que conocía al presunto agresor desde la adolescencia. "Me partió al medio y decidí no callar más y levantar la voz, hablar un poco y tratar de darle una mano a esta chica", contó Giuliana, la joven denunciante movilizada por lo ocurrido en la madrugada del lunes.

"Yo pensé que lo había hablado con alguien en su momento, pero no fue así. Yo, con 14 años, como mucho quería un beso de él, algo más normal para mi edad. Fue terrible para mí porque no lo pude hablar por el mandato social", contó Giuliana en diálogo con el noticiero de El Trece sobre lo que vivió con Ignacio Retondo, uno de los seis detenidos por la violación en grupo de Palermo.



La joven contó que ambos jugaban al básquet en el club Vecinal de Munro. "Nos veíamos en partidos, eventos, pero era 'hola' y 'chau'. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien", contó Giuliana. El episodio que calló tanto tiempo, contó, ocurrió en diciembre de 2015 en el cumpleaños de una persona en común. "Yo tenía 14 años. Estábamos en el evento y en un momento él me agarra, nos ponemos a hablar, pero él --sabiendo que me parecía lindo-- me agarró del brazo y me quso tocar. Me forzó y me separé y me fui", relató y continuó: "Fue sin consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga, ya que no quería y estaba lleno de gente".

La joven señaló que, en aquel momento, pudo hablarlo con algunas amigas, pero muchas no le dieron mayor importancia y siguieron juntándose con él. "Me marcó para mal", lamentó y continuó: "Algunos amigos de él lo cubrieron. No recuerdo sus nombres, pero en su momento pensé que el problema era yo, ya que me ‘hacía la linda’. Años después me di cuenta de que fue un abuso".

Tras escuchar su nombre entre los detenidos por la violación grupal en Palermo, Giuliana presentó la denuncia ante Comisaría de la Mujer y la Familia de Vicente Lopez. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, la denuncia ya fue remitida a la Oficina Fiscal del Fuero Penal y Juvenil de San Isidro, a cargo de la fiscal Silvia Gremes, dado que el acusado, en el momento del episodio, tenía 15 años.

"Me partió al medio y decidí no callar más y levantar la voz, hablar un poco y tratar de darle una mano a esta chica. Quiero que sepa que tiene mi apoyo y el de un montón de personas que van a estar para ella", aseguró Giualiana.