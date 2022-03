"Fue el desafío más grande de mi vida"

El delantero argentino Claudio Spinelli llegó este jueves al país tras su odisea para salir de Ucrania en medio del ataque de Rusia, y aseguró que atravesar la frontera fue "el desafío más grande" de su vida.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", señaló Spinelli en declaraciones a la prensa.

Tanto el delantero como Francisco Di Franco, jugadores de la liga de Ucrania, fueron evacuados el viernes último del país por medio de gestiones diplomáticas. "Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer", señaló en diálogo con TyC Sports.

Sobre cómo logró salir del país, Spinelli, insistió: "Yo tenía miedo de que me pase algo y que me explote algo en las piernas, algo al físico. Me pasaban los aviones de guerra por arriba de la cabeza".