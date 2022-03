En las últimas horas se viralizó un video de los años 80, en el que la periodista Alicia Barrios entrevista a Pappo y le recuerda un incidente en el Luna Park, cuando el músico intentó abusarla. El video circuló por las redes, a propósito del impacto que ha causado la violación contra una joven que perpetraron seis varones en un auto en la vía pública en Palermo, el lunes pasado.

Barrios entrevistó a Pappo en la pantalla de ATC a mediados de los 80. En un momento del diálogo, le dijo: “Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar”. Respuesta del músico muerto en 2005: “Cuando gustes”, dijo sonriendo.

“¿Alguna vez violaste a una mujer?”, preguntó ella. “Semiviolación”, respondió el guitarrista entre risas. “¿Hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas?”, lo inquirió ella. “Vos sabés cómo es esto, así son las cosas”, retrucó Pappo. “¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?”, siguió Barrios. “Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos”, subió la apuesta el entonces líder de Riff. Una Barrios que no podía dejar de mirarlo a los ojos cerró así: “Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar”.

La propia Barrios salió a hablar en las últimas horas sobre el episodio que le tocó vivir. En declaraciones televisivas, manifestó que "lo tengo muy presente desde que pasó". Además, resaltó que "ante una situación de violencia, de abuso, no volvés nunca más", dado que "la angustia, el miedo interior, no se te pasa nunca. Lo podés controlar, pero no se te pasa”.

En otro pasaje de la entrevista, contó que "la verdad que la pasé muy mal, porque era muy jovencita y muy bonita", y que "en esa época que yo era periodista, no había mujeres tan bonitas en el periodismo”.

El episodio, según recordó, sucedió de este modo: “Cuando pasó esto yo estaba en el Luna Park cubriendo un recital y tenía ganas de hacer pis. Entonces le dije al fotógrafo 'esperame acá que yo voy al baño y vengo'. Fui al vestuario del Luna Park, que estaba lleno de espejos, cuando salí estaban Pappo y todos los músicos. Estaban todos contra mí. Fue tremendo. Eran tipos que estaban sacados, que se me venían encima mío”.

Barrios adujo que sabía cómo salir, "pero la angustia me destrozaba porque estaba aterrada" y que "salí por un pasadizo por el que salían los boxeadores hacia afuera cuando terminaban de boxear” .

Acto seguido, se fue al diario Crónica, donde trabajaba y se atendió en una enfermería. Tenía 20 años. Seis años después se produjo el cruce con Pappo. "El día que pasó eso, después que me tranquilicé, me juré que yo me las iba a cobrar”, dijo.

Alicia Barrios, la periodista acosada por Pappo en el Luna Park.

“El abuso es una cosa terrible, no te lo cura ninguna terapia. Te queda una sensación de miedo siempre. He viajado, he cubierto guerras como periodista, pero te queda una sensación interna jodida, de amenaza, que no se pierde”, resaltó sobre la situación.