Repitió errores defensivos y le generaron jugadas de riesgo muy claras. Pero Central se corrigió a tiempo para encontrar en el complemento un triunfo en Santiago de Estero frente a Central Córdoba. Chispazos de Vecchio, atajadas de Servio y gol de Almada, las tres razones que explican los tres puntos obtenidos, necesarios para sacar al equipo de la crisis abierta en derrotas sucesivas.

Central volvió a ser un equipo de buenas intenciones ofensivas y graves falencias defensivas. Comenzó el partido como ocurrió ante Godoy Cruz: salió decidido a generar un ataque en cada pelota pero dejó muchos espacios en su campo. Gamba era más protagonista que Vecchio con la pelota y así los avances no eran del todo profundos. Martínez Dupuy lo tuvo con derechazo cruzado, tras asistencia de Gamba. Fue la más clara opción de gol del primer tiempo. Porque las otras fueron para Central Córdoba

El local tenía facilidades para jugar cerca del área canaya y no marcó diferencias solo por su impericia. Ramírez la tiró por arriba al recibir centro atrás en el área chica, López remató cruzado y desviado y Servio controló en gran atajada un cabezazo de Metilli a metro del arco. En el mediocampo no pasaba nada. Todo se hacía cerca de las áreas. Y Central Córdoba tenía mejores ideas para generar ocasiones de gol, más allá del empate de la primera parte.

En el segundo tiempo Central volvió a jugar en campo rival. Pero lo hizo sin exponerse en defensa. Más estable el equipo, Central Córdoba dejó de ser una amenaza en cada avance. A pesar de que Vecchio no era influyente en el juego, Toselli le sacó el gol de cabeza a Komar al ganar por arriba un tiro de esquina. Pero el diez canaya se lució en otro tiro libre. Sacó un centro pasado al segundo palo, Toselli se sacó con buen manotazo un cabezazo a Ojeda pero Almada no tuvo más que empujar sobre la línea para marcar la diferencia.

El Kily dejó en cancha a Vecchio, apostó por Buonanotte pero incluyó a Yacob. Después del gol pasó poco en el partido, para mérito de Central. Central Córdoba ya no podía acercarse a Servio y los canayas se dedicaron a sostener cada pelota en campo rival. Los nervios latieron hasta el final porque Central no es un equipo seguro. Por el contrario, ayer Servio hizo mucho para mantener el arco invicto y Vecchio estrelló en el travesaño un tiro penal en tiempo de descuento.





0 Central Córdoba: Toselli; Ramírez, Pereyra, Di Benedetto, Bay; Montes, Laba; Grahl, Metilli, López, Ribas. DT: Sergio Rondina.

1 Central: Servio; Martínez, Almada, Komar, Blanco; Montoya, Ojeda, Vecchio, Infantino; Gamba, Martínez Dupuy. DT: Cristian González.

Gol: ST: 21m Almada (C).

Cambios: ST: 19m Buonanotte por Montoya (C), 25 Bustos por Grahl, Rios por Montes y Argañaraz por Ribas (CC), 29m Yacob por Martínez Dupuy (C), 34m 35m Kaprof por Laba y Gallo por López (CC), 36m Báez por Komar y Benítez por Infantino (C).

Arbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)

Incidencia: ST: 45m Vecchio (C) desvió un tiro penal.