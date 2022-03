El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cargar las tintas sobre la responsabilidad del gobierno anterior en ese préstamo y salió al cruce de las críticas que ese sector le hace a la administración del Frente de Todos. “El préstamo con el FMI fue una trampa de la que estamos intentando salir”, definió el mandatario provincial.

El pronunciamiento de Kicillof ratifica, a la vez, el respaldo que el sector del Frente de Todos en el que él está alineado dará en el Congreso al tratamiento del Memorándum Técnico que el Gobierno de Alberto Fernández arribó con el organismo multilateral.

El gobernador advirtió que uno de los motivos por los cuales apoya el resultado de las negociaciones que duraron varias semanas apunta a “evitar una catástrofe” económica y sobre la que hay que “atenuar sus consecuencias”.

De esa manera, el mandatario provincial expresó su posición sobre el acuerdo a solo horas del cierre de las negociaciones que el staff del Fondo mantuvo con el equipo económico argentino encabezado por Martín Guzmán. No obstante, dejó claro que “la deuda más importante” que tiene su administración “es con las y los bonaerenses".

"El Frente de Todos nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI"

El pronunciamiento fue hecho a través de un mensaje por Twitter, donde incluyó un video de su discurso ante la Legislatura bonaerense, en el que se refiere al tema de la deuda.

Allí, el Kicillof había dicho que “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsable”.

“Más que un préstamo fue una verdadera trampa, y de esa trampa estamos intentando salir”, remarcó y apuntó contra la responsabilidad que la oposición de Juntos por el Cambio tiene en el asunto.

“Que quede claro –recalcó-: el Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, y nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI”.

Además agregó que "no fueron los bonaerenses los que fueron a llamar al FMI ni concedieron este crédito". Y luego cargó las tintas sobre la responsabilidad del macrismo: "Convocar al Fondo Monetario entre gallos y medianoche, y obtener el préstamo más grande la historia facilitando así una vez más el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar”, sentenció el mandatario.