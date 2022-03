#VideosConCrema Subile el brillo a la pantalla que salieron clips nuevos de Bhavi (Bien, festejo callejero con carro, cabina telefónica, maniquíes dorados y participación de Asan), de Turf (Gatitas y ratones, juerga vintage rica en empapelados, animal print y cameos kitsch de Tití Fernández, Luisa Albinoni y el Negro Enrique, campeón mundial en el '86), del italiano argentinizado Ruggero (Se vive solo una vida, camionada de glamour discotequero en colaboración creativa con el peluquero y gurú Oscar Roho) y de Patricio Alvarado (Candoca, animación de Laura Moncada y Lui Sala con clima de animé, amor perruno explícito e inspiración en el universo de Star Wars).



#Cursos&Concursos La masterclass Vogue en la casa explorará los aspectos teóricos, históricos y corporales de la cultura ballroom y sus espacios festivos de inclusión y disidencias; el 5/3 a las 18 en la Casa del Bicentenario, al aire libre, con inscripción previa y recomendación de llevar ropa cómoda.

#DeCatálogo Se armó el versus entre quienes sacaron disco. En una esquina del ring, bancando que los álbumes tienen que tener 13 canciones, aparecen Cruzando El Charco con Cicatrices (surgido en pandemia y grabado con invitados como Benjamín Amadeo, Agarrate Catalina, Coti o el escritor Hernán Casciari) y los cordobeses errantes Son de Ahí con Turista en tu ciudad (enérgico y viajero, con participaciones de Fidel Nadal y Emanuel Oliva). En la otra esquina, asegurando que con 10 canciones estamos OK, el colectivo cordobés Cony La Tuquera (Distintos parecidos, con ciclotimia rocker cumbiera más feats de Los Caligaris y Mancha de Rolando), el dúo argentino-alemán In Front of Me (Retro Modern, debut de rock electrónico y en inglés) y hasta Sebastián Dubarbier, ex futbolista de Gimnasia, Estudiantes y clubes españoles como Tenerife y Deportivo La Coruña (Rompecabezas, debut con rolinguísimo rock de guitarras).

#JoystickDivision ¿Querés jugar? Celebrando los 25 años de esta mítica saga de conducción, PlayStation soltó Gran Turismo 7 para sus consolas PS4 y PS5. ¿Buscás timbear? Riot Games y Budweiser se aliaron para lanzar la plataforma The Cooldown, desde la que se puede seguir la liga latinoamericana de League of Legends y jugar un prode por premios. ¿Querés escuchar? La plataforma Bandcamp ahora es propiedad de Epic Games, la desarrolladora detrás de Fortnite y del Unreal Engine, aunque su CEO aseguró que "Bandcamp seguirá operando con autonomía, con los mismos productos y servicios, el mismo modelo de recaudación con los artistas primero, con el donde ganan un promedio del 82% sobre cada venta".

#SoloLectura Cuatro viajeros latinoamericanos viven en carne propia los desastres ambientales que sufre la jungla amazónica en Derrotero, la novela ecológica de Antonio Sánchez Gómez que publicó Sigilo. Además, el libro Derecho laboral feminista, coordinado por María Paula Lozano, María Martha Terragno y Luciana Censo y editado por Editorial Mil Campanas, propone perspectivas de género para los derechos de lxs trabajadrxs.

#HacelaSimple Con canciones nos entendemos mejor, y si no nos creés andá a chequearlo a los singles nuevos del cantautor David Nahón (Perdón, con colaboración de Eugenia Brusa, de Les Mentettes), del mendocino Lauti Vera (Todavía te extraño), de Cliptómacos (A tu lado), de Gero (Portugués), de Rodrigo Federico (Todos hablan), del performer Guido Morán (Tocado) o del chubutense Panther (Pasan las horas).