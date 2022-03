"El gol ante Talleres me ayudó para agarrar un poco más de confianza en los entrenamientos”, reconoció Nicolás Castro, el diez de Newell’s que no logró mostrar su mejor versión en los primeros partidos de Copa de la Liga pero fue decisivo en la victoria en Córdoba. La Lepra recibe mañana a Atlético Tucumán con la misma formación que se impuso en Córdoba el pasado lunes.

“El gol me ayudó para agarrar confianza en los entrenamientos. Había perdido la confianza por errores en la semana, personales, que me fastidiaban un poco y me hacían bajar el nivel. Pero el grupo me levanta, sobre todo los referentes, eso es bueno y te hace retomar esa confianza que se necesita en los partidos", reconoció Castro ayer en conferencia de prensa. "Tengo una felicidad grande por llevar la diez este torneo, pero lo tomo con tranquilidad. Sanguinetti me dijo que tengo que seguir aprendiendo, me habló muy bien. Me remarcó que lo iba a hacer muy bien a lo largo del torneo y que agarre la confianza del torneo pasado", agregó el volante.

Sin lesionados, Newell's recibirá mañana a las 17 a Atlético Tucumán con la misma formación que derrotó a Talleres en Córdoba. El equipo será con Macagno; Méndez, Lema, Ditta, Luciano; Pablo Pérez, Fernández, Castro; Garro, Francisco González, García.